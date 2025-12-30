「慣老闆」梅根歹鬥陣？5年逼走11名公關總監

哈利王子夫婦5年更換了11名公關主管，兩人被網友冠上「歹逗陣」、「慣老闆」封號（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前英國王妃梅根自2020年和老公哈利王子脫離英國王室移居美國後，仍難逃鎂光燈，一舉一動皆引發關注，雖然美國娛樂圈熱情擁抱這對夫妻，但不知為何負面形象始終深植英國民眾心中。

繼日前贏過人在監獄的吹牛老爹，拿下Ranker.com 2025年度「最討人厭的名人」榜首之後，梅根近日又因首席公關總監Meredith Maines請辭一事而鬧上新聞版面，因為這已是她在5年內的第11位公關自請離職了，這也讓夫妻兩人被網友冠上「歹鬥陣」、「慣老闆」封號。

請繼續往下閱讀...

可能是因為梅根即將在亞馬遜米高梅工作室製作的新喜劇電影《Close Personal Friends》中演出「她自己」，前導宣傳動作頻頻。她日前和老公哈利王子出席金卡戴珊母親70歲生日趴並開心合照時，事後竟無禮要求金卡戴珊母女必須從IG刪除合照，媒體一面倒認為錯在梅根，繼而引發公關災難，讓當時公關總監無力招架，乾脆屁股拍拍、決定走人！

當時負責處理該事的正是首席公關總監Meredith Maines，他同時也負責哈利與梅根的慈善機構「Archewell Philanthropies」宣傳工作，據悉，金卡戴珊母親生日宴當天，出席的名人嘉賓還包括：亞馬遜創始人傑夫貝佐斯、微軟創始人比爾蓋茲、碧昂絲、瑪莉亞凱莉、小賈斯汀夫婦、史蒂夫江達、艾莉西亞凱斯等人，個個來頭都不小。

其實就在派對結束後，金卡戴珊和母親Kris一度曾在IG開心分享與哈利夫妻的合照，不過離奇是，照片沒過多久就遭到刪除，八卦網站開始瘋傳，哈利的公關團隊確實曾要求金卡戴珊母女刪除合照，理由只是因為「哈利正在與王室修補關係，不希望在這時候惹怒家族」，因為英國王室一向對哈利夫婦參加這類派對，覺得既高調又俗氣，與王室形象背道而馳。

Meredith Maines一方面無法圓滿扭轉「主子」形象，另方面又得罪了好萊塢流量王「名媛金卡戴珊」母女，苦處可想知，另謀高就也非壞事。

