自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「慣老闆」梅根歹鬥陣？5年逼走11名公關總監

哈利王子夫婦5年更換了11名公關主管，兩人被網友冠上「歹逗陣」、「慣老闆」封號（達志影像）哈利王子夫婦5年更換了11名公關主管，兩人被網友冠上「歹逗陣」、「慣老闆」封號（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前英國王妃梅根自2020年和老公哈利王子脫離英國王室移居美國後，仍難逃鎂光燈，一舉一動皆引發關注，雖然美國娛樂圈熱情擁抱這對夫妻，但不知為何負面形象始終深植英國民眾心中。

繼日前贏過人在監獄的吹牛老爹，拿下Ranker.com 2025年度「最討人厭的名人」榜首之後，梅根近日又因首席公關總監Meredith Maines請辭一事而鬧上新聞版面，因為這已是她在5年內的第11位公關自請離職了，這也讓夫妻兩人被網友冠上「歹鬥陣」、「慣老闆」封號。

可能是因為梅根即將在亞馬遜米高梅工作室製作的新喜劇電影《Close Personal Friends》中演出「她自己」，前導宣傳動作頻頻。她日前和老公哈利王子出席金卡戴珊母親70歲生日趴並開心合照時，事後竟無禮要求金卡戴珊母女必須從IG刪除合照，媒體一面倒認為錯在梅根，繼而引發公關災難，讓當時公關總監無力招架，乾脆屁股拍拍、決定走人！

當時負責處理該事的正是首席公關總監Meredith Maines，他同時也負責哈利與梅根的慈善機構「Archewell Philanthropies」宣傳工作，據悉，金卡戴珊母親生日宴當天，出席的名人嘉賓還包括：亞馬遜創始人傑夫貝佐斯、微軟創始人比爾蓋茲、碧昂絲、瑪莉亞凱莉、小賈斯汀夫婦、史蒂夫江達、艾莉西亞凱斯等人，個個來頭都不小。 

其實就在派對結束後，金卡戴珊和母親Kris一度曾在IG開心分享與哈利夫妻的合照，不過離奇是，照片沒過多久就遭到刪除，八卦網站開始瘋傳，哈利的公關團隊確實曾要求金卡戴珊母女刪除合照，理由只是因為「哈利正在與王室修補關係，不希望在這時候惹怒家族」，因為英國王室一向對哈利夫婦參加這類派對，覺得既高調又俗氣，與王室形象背道而馳。

Meredith Maines一方面無法圓滿扭轉「主子」形象，另方面又得罪了好萊塢流量王「名媛金卡戴珊」母女，苦處可想知，另謀高就也非壞事。  

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中