松田聖子喪女後首登台 日本《紅白》節目表出爐

松田聖子2021年12月獨生女神田沙也加猝逝後，睽違5年重登《紅白》舞台。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本年度盛事《第76屆紅白歌唱大賽》今（28）又有好消息宣布，不老歌姬松田聖子將擔任本屆紅白壓軸，這也是松田聖子2021年12月獨生女神田沙也加猝逝後，睽違5年重登《紅白》舞台。

松田聖子2021年12月原本決定要登上《紅白》舞台表演，卻在節目播出6天前，遭遇獨生女神田沙也加驟逝，只能喊停並辭演退出舞台。松田聖子將在紅隊最後一棒米希亞，於白隊最後一棒樂團「Mrs. GREEN APPLE」演唱之後，以特別企劃名義獻唱《藍色珊瑚礁》，這次她重返《紅白》舞台意義格外重大。

「不老歌姬」松田聖子（右）與已故獨生女松田沙也加。（翻攝自X）

63歲的松田聖子也對外表示：「在NHK電視來迎來播出100週年的輝煌里程碑，以及我個人出道的45週年紀念，能夠再次站上《紅白》舞台由中感到無比榮幸。此次獻唱的《藍色珊瑚礁》是我首次參加《紅白》演唱的歌曲，是對我至關重要的原點。我會懷抱著對大家的感謝，全力以赴演出，期待跨年夜校著與大家相見」。

福山雅治（左）和「B'z」主唱稻葉浩志線上首次舞台合作。（翻攝自X）

除此之外，本屆《紅白》也邀請到福山雅治和「B'z」主唱稻葉浩志獻上首次舞台合作，兩人將演唱福山雅治主演的電影《Last Man -FIRST LOVE-》主題曲《木星》，被外界稱為「最強的情歌」。

LiSA將在《紅白》演唱《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲《照亮殘酷的夜晚》。（翻攝自X）

動漫也是今年《紅白》一大看點，米津玄師將演唱為人氣動畫《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》打造的主題曲《IRIS OUT》、LiSA演唱《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲《照亮殘酷的夜晚》、AiNA THE END演唱電視動畫《膽大黨》主題曲《革命道中-On The Way》，後兩者都會獻上該動畫的特別影片。

本次《紅白》由有吉弘行、綾瀨遙、今田美櫻、主播鈴木奈穗子主持，將於台灣時間12月31日晚上6點20分播出。

《第76屆紅白歌唱大賽》上半段演出順序。（翻攝自X）

《第76屆紅白歌唱大賽》下半段演出順序。（翻攝自X）

