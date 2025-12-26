自由電子報
娛樂 最新消息

過氣了？李敏鎬朴敘俊新劇慘敗 韓媒狠酸收視跳票

金宇彬（左起）、朴敘俊、李敏鎬及南宮珉。（Netflix、Disney+、Hami Video提供）金宇彬（左起）、朴敘俊、李敏鎬及南宮珉。（Netflix、Disney+、Hami Video提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年韓劇回顧，韓國媒體發現今年「收視保證」全失靈，李敏鎬、金宇彬、朴敘俊等人主演的劇集全都滑鐵盧，他們幾人的共通點都是1985年後出生的男演員，年齡介於35到40歲左右，竟全都步入宋仲基的後塵。

李敏鎬主演的《問問星星吧》，製作費龐大，收視率卻十分慘淡。（Netflix提供）李敏鎬主演的《問問星星吧》，製作費龐大，收視率卻十分慘淡。（Netflix提供）

李敏鎬、孔曉振主演的韓劇《問問星星吧》製作費傳出高達500億韓元（約台幣10.8億元），結果收視慘兮兮，最高收視率才3.9%，最低還只有1.7%，本來被看好接棒《淚之女王》成為大熱作，結果別說是大熱作，，還被韓媒酸是恥辱。

南宮珉挑劇本出名，主演韓劇《我們的電影》卻反應平平。（Disney+提供）南宮珉挑劇本出名，主演韓劇《我們的電影》卻反應平平。（Disney+提供）

當然不只李敏鎬，南宮珉過去被大讚很會選作品，被稱為是「信看演員」，結果他主演的《我們的電影》最高收視率也只有4.2%，成為今年SBS金土劇中唯一一部最高收視率沒達到5%的作品。無獨有偶，韓劇《許願吧，精靈》雖然找來金宇彬、秀智二度合作，結果表現同樣不如預期，海內外反應平平。

《許願吧，精靈》集結金宇彬、秀智等收視保證，結果卻不見水花。（Netflix提供）《許願吧，精靈》集結金宇彬、秀智等收視保證，結果卻不見水花。（Netflix提供）

朴敘俊暌違7年主演的愛情劇《等待京道》目前還在播出中，不過收視率也是不見起色，一直徘迴在2-3%左右。說到朴敘俊，就不能不提到《金秘書為何那樣》、《三流之路》、《她很漂亮》等劇，堪稱浪漫愛情劇專業戶的他，如今竟也失靈。令人不勝唏噓。

朴敘俊暌違7年演出浪漫愛情劇，獻給《等待京道》，成績卻並不理想。（Hami Video提供）朴敘俊暌違7年演出浪漫愛情劇，獻給《等待京道》，成績卻並不理想。（Hami Video提供）

韓國媒體報導，孔曉振、李敏鎬、南宮珉、李寶英、金宇彬、秀智等，在電視圈一向被視為「收視率保證」的演員，只要確定由他們演出，電視台的編排與製作費、投資等流程往往都能順利推進。然而今年這些早已被充分驗證的「保證支票」卻不得不接受黯淡的成績單。像孔曉振、李敏鎬、李寶英等人收視率在1～2%間徘徊，幾乎等同於「跳票」的程度。

