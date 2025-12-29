《綜藝一級棒》稱霸冠軍寶座！「森恬CP」情歌對唱飆出2.93新高

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》上週六（27）收視又發威，再度榮登全國第一，4歲以上平均收視直奔2.41（總收視人口數121萬），25-49歲分眾收視1.53，稱霸當日所有頻道節目收視排行。其中節目人氣CP李子森、杜忻恬所合唱的《愛你的心肝啥人知》，瞬間收視衝高到2.93，成為整集節目最高點，龍千玉點評時，也被兩人的歌聲所感染，毫無疑問地把手中的讚牌頒給「森恬CP」。

李子森、杜忻恬CP感爆棚，《愛你的心肝啥人知》衝破收視高點。（中視提供）

《綜藝一級棒》眾歌手所演唱的歌單，其實不只有台語歌，許多國語老歌經過歌手重新詮釋，別有一番風味，像是翁鈺鈞、陳怡婷合唱《一縷相思情》，嗓音迷人，令龍千玉大讚「唱出不一樣的探戈味道」，而這首歌也勾起觀眾懷舊之情，聽完後在節目官方臉書留言「我真的沒有想到，可以在節目中聽到于櫻櫻的《一縷相思情》，感謝製作單位」。

翁鈺鈞、陳怡婷重現經典《一縷相思情》。（中視提供）

週六晚間8點時段各台綜藝齊發，收視也引發批踢踢網友熱議，接連兩週《綜藝一級棒》稱霸冠軍寶座，網友不禁讚嘆「一級棒太威武了」。《一級棒》節目臉書也已釋出下一集的節目精彩預告，主題大玩「我的夢中情人」，還邀來大來賓何妤玟、林佳儀，30秒精華在短短2天觀看次數破7.5萬次，貼文更有1960人按讚，主持群及歌手班底使出渾身解數，未播就先轟動。

