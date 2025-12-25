（影）英凱特王妃、夏綠蒂公主母女聯彈 傳耶誕佳音

凱特王妃（右）與夏綠蒂公主合奏艾蘭德庫柏的《Holm Sound》。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今（25）為耶誕佳節，英國威廉王儲與凱特王儲妃夫婦在社群平台公布一段凱特王妃與夏綠蒂公主合奏一段鋼琴二重奏，充滿節慶氣氛的鋼琴樂音同時也在當地平安夜於電視台播出。

凱特王妃（右）與夏綠蒂公主彈奏中不時四目相望，充滿溫暖。（翻攝自IG）

影片中凱特王妃與夏綠蒂公主母女兩默契十足，兩人彈奏著英格蘭音樂人艾蘭德庫柏的《Holm Sound》，母女兩人有時會四目相視，之後凱特王妃露出溫柔笑容，充滿了愛與溫暖。

英國威廉王儲一家人；（左起）夏綠蒂公主、路易王子、威廉王儲、凱特王儲妃、喬治王子。（翻攝自IG／攝影 @joshshinner）

英國肯辛頓宮也表示，凱特與夏綠蒂的演出視年度耶誕禮拜的一部分，主題為「各種形式的愛」，英國民眾透過電視看到兩人之間的溫暖時刻，肯辛頓宮也透露，《Holm Sound》是凱特王妃與夏綠蒂公主在家中也非常喜歡一起彈奏的作品，藉此傳達團聚意味，慶賀佳節。

