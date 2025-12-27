自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《玩很大》成軍11年收視成績曝！吳宗憲認有回到過去

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下全體4+、15至24歲收視時段冠軍。這份成績單不僅讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。

走過11個年頭，主持群感觸良多。吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。

而作為節目拚命三郎的KID，則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

李懿（左起）、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華錄製節目。（綜藝玩很大提供）李懿（左起）、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華錄製節目。（綜藝玩很大提供）

本集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。

儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。

此外，本集迎來全新陣容，由最懂KID、曾為黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王PK最強地主隊。柯有倫的憨大哥形象深植人心，第一次參與玩很大就拿下首勝，這次帶領黑隊在玩遊戲時用盡全力、認真拚命，將與常勝軍的KID展開激烈對決。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中