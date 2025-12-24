「香港第一拜金女」成帶貨女王 章小蕙重返上流圈同框甄子丹

章小蕙（左二）甩拜金女頭銜成自食其力的帶貨女王。右為甄子丹。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「前B嫂」章小蕙近日回香港參加上流派對，一張和演藝圈大咖甄子丹、香港名媛邱李茂琪（Margaret）、張玉珊及其未婚夫盧啟賢的同框照，讓現年62歲的她再次登上媒體版面！只不過，這次不再是因為失婚、拜金或破產等負面新聞被關注，而是因為她當天頂著「時尚顧問」頭銜重返香港頂級上流圈，即便和一票比她年輕至少1、20歲的名媛站在一起，保養得宜的臉蛋和略顯豐腴的體態，顯見她這自擺脫巨額負債後，生活過得十分「滋潤」。

章小蕙（左）當年和鍾鎮濤從結婚到離婚都轟轟烈烈。（資料照，香港明報提供）

章小蕙當年與鍾鎮濤（阿B）的一段婚姻，從結婚到離婚皆轟動台港中三地，出生富裕的她，因鍾愛名牌、出手闊綽，再加上曾豪言「飯可以不吃，衣服不能不買」，而獲封「香港第一拜金女」，更曾被指其奢華生活是導致鍾鎮濤破產的主因。

當年（1997年）章小蕙和前夫鍾鎮濤一起炒燶樓欠債2.5億元，最終B哥破產收場，但章小蕙卻是大難臨頭急急割席離婚；至於她和前男友陳曜旻的一段情，也被傳言是章小蕙介入對方婚姻，最後導致陳曜旻離婚、分手、破產，並於2020年離世。諷刺的是，同年，章小蕙創立個人品牌，繼續她的奢華生活，絲毫不受影響。

62歲的章小蕙（右）靠網路帶貨闖出一番事業。左為劉亦菲。（翻攝自微博）

轉戰中國、重新開始的章小蕙，自小培養的時尚嗅覺和卓然品味，讓她迅速在小紅書圈竄起，亮眼的日營業額，讓她成為備受吹棒的帶貨女王。重返香港上流名媛圈試水溫的她，如今看來，顯然已泛起漣漪效應。

