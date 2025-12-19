自由電子報
娛樂 最新消息

陳妍希離婚陳曉10個月！業內人士揭「離婚主因」 導火線竟是這個

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希與中國男星陳曉今年2月18日宣布離婚，結束9年的姊弟戀婚姻，當時雙方僅以「和平分開、共同撫養孩子」對外交代，未多談細節。然而這段婚姻事隔10個月仍未平靜，近日再度因「業內爆料離婚主因」衝上微博熱搜，成為熱議焦點。

中國八卦節目《彭友局》找來狗仔與資深名嘴大聊演藝圈秘辛，直指陳妍希、陳曉離婚並非單一事件，而是長期性格衝突與溝通失靈所致。節目中有人影射其中一人以脾氣差、愛耍大牌聞名，甚至曾在車內情緒失控後，直接丟下手機離開，讓同行的經紀人與工作人員當場傻眼；也有人爆料，該名藝人曾在機場情緒崩潰後「人間蒸發」，團隊四處找人卻毫無音訊。

陳妍希（右）、周柯宇在新劇《狙擊蝴蝶》裡狂吻不停，甜度爆表。（翻攝自微博）陳妍希（右）、周柯宇在新劇《狙擊蝴蝶》裡狂吻不停，甜度爆表。（翻攝自微博）

另有來賓指出，雙方婚後需求嚴重錯位，一方渴望浪漫互動與儀式感，期待被重視、被回應；另一方則性格倔強、偏向務實，習慣用沉默與冷處理面對衝突，甚至連生日都未必送禮。長期下來，情感逐漸疏離，矛盾越積越多，最終走向分道揚鑣。

節目更傳出，曾有一方試圖挽救婚姻，多次希望溝通修補關係，卻始終得不到回應，對方態度冷淡、決意離婚，冷戰成為常態，這段9年婚姻才會無可避免地畫下句點。相關說法皆為節目來賓轉述，當事人並未回應，也未獲證實。

陳曉在古裝劇《大生意人》演出頗受好評。（台灣大哥大MyVideo提供）陳曉在古裝劇《大生意人》演出頗受好評。（台灣大哥大MyVideo提供）

值得一提的是，陳妍希過去受訪時曾語帶玄機地說過：「婚姻中最怕的就是無視。」如今這段話被外界重新翻出，解讀為她長期承受冷處理的心境寫照。離婚後的她迅速回歸工作，並在新戲《狙擊蝴蝶》中上演甜蜜姐弟戀，事業表現亮眼，與婚姻陰影形成強烈對比。至於陳曉，面對各種傳聞至今未正面回應，但作品一部接一部。

點圖放大body

