吳申梅重病被迫分隔兩地 香港富商老公反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅前陣子身體抱恙重感冒，因此向中視《綜藝一級棒》告假休養，消息傳出連主持人康康與許志豪都十分關心，頻頻傳訊慰問，她長期與富尪Eric分隔兩地，特別返回香港調養身體，感謝另一半無微不至的照顧。

吳申梅重感冒返港休養，甜曝老公細心照顧。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅坦言，這次生病讓她深刻體會健康的重要，也提醒自己未來除了拚工作，更要懂得照顧身體。她甜蜜笑說，老公不但天天提醒她按時服藥，更推薦各式香港傳統煲湯幫她補充元氣。在Eric細心照顧下，她逐漸恢復健康，也開始認真研究煲湯文化，了解不同湯品潤肺、養氣及補身等功效。

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為了與粉絲分享養生心得，吳申梅特地拍攝短片上傳社群平台，介紹煲湯食材與相關功效，意外獲得熱烈迴響。網友看了紛紛大讚：「根本是最實用的健康筆記」、「這才是最好的禮物」，讓她相當開心，希望大家在忙碌之餘都能好好照顧自己。

吳申梅分享香港煲湯養生秘訣。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅近期推出新歌《心落雨》，這首作品由打造江蕙《黑咖啡》的音樂人周韋杰量身打造，不僅是一首動人的情歌，更濃縮了她自14歲踏上歌唱之路以來，追逐音樂夢想的人生歷程。

周韋杰與吳申梅已有超過10年的合作情誼，過去曾為她打造《紡見》、《由在你》等代表作，《心落雨》則是雙方第三度攜手合作。周韋杰透露，創作時腦海裡浮現的，全是申梅多年來對音樂的執著與堅持。他表示：「她不只是會唱悲情歌，而是真正把人生唱進歌裡的人。」

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