日本天團「嵐」僅「他」沒有眼眶泛紅 全因事前準備不一樣

眼尖的粉絲發現，僅有二宮和也沒有「眼眶泛紅」，全因他的事前準備與眾不同，別人都在減重、維持體態，他則是練習「不要讓自己哭出來」。（圖擷取自臉書專頁「ARASHI」）

〔即時新聞／綜合報導〕在5月31日日本國民天團「嵐」的最後一場演唱會上，所有成員都以最完美的偶像外貌登場，不僅讓粉絲瘋狂，也讓全世界的人為之歡呼。無論是歌唱還是舞蹈，表現都與過去巔峰時期毫無遜色。不過眼尖的粉絲發現，僅有二宮和也沒有「眼眶泛紅」，全因他的事前準備與眾不同，別人都在減重、維持體態，他則是練習「不要讓自己哭出來」。

《女性自身》報導，一位體育報記者如此表示。國民天團嵐之所以能展現出讓人感受不到空白期的完美演出，全靠成員們各自所做的「萬全準備」。

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演藝圈相關人士透露：「大家最關注的焦點果然還是45歲的隊長大野智，據說自從去年5月重啟活動以來，他透過重訓和飲食控制減掉了相當多的體重。而42歲的松本潤先前為了拍攝NHK大河劇《怎麼辦家康》進行角色塑造而增重，雖然曾說過『體重很難瘦下來』，但為了這次的最後演唱會他也積極戒酒。負責他的髮型化妝師更透露，演唱會當天松本潤幾乎沒有進食，甚至連水分都嚴格限制，進行了徹底的『脫水排鈉』來維持最佳狀態。」

43歲的相葉雅紀與44歲的櫻井翔也在體態維持與演出訓練上展現了極大的心思。

前述的演藝圈相關人士接著表示：「相葉雅紀的肌膚較為乾燥，他一直很在意演唱會前因行程緊湊而導致皮膚粗糙的問題。因此，這次演唱會他積極攝取豆腐、納豆等食物，在飲食方面非常注重美容保養。而櫻井翔為了準備久違的Rap饒舌演唱，也努力進行了『舌頭肌肉訓練』。」

在這樣的情況下，42歲的二宮和也則是做了非常獨特的準備。

演藝圈相關人士指出：「二宮和也為了『讓自己不要哭出來』，事前做了忍住眼淚的意象訓練。實際上，在線上直播的畫面中，確實能看到相葉雅紀和大野智等人眼眶泛紅的畫面，但二宮和也卻沒有表現出那樣的神情。」

然而，在東京巨蛋現場目擊了直播鏡頭沒拍到畫面的粉絲之間，卻紛紛傳出「其實尼諾（二宮和也暱稱）哭得最厲害」的聲音。

前述的相關人士提到：「網路上出現許多諸如『二宮從一登場就在哭』、『他一直在擦眼淚』的留言。或許在直播鏡頭拍到他的時候，他成功忍耐了下來。從這個角度來看，他那『忍住眼淚的意象訓練』可能算是非常成功。」

在迎向完美結局的華麗舞台背後，蘊含著5位成員各自付出的無數心血與努力。

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