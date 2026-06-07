戀愛運大爆發 白羊座流星雨降臨 7星座桃花開到擋不住

白羊座流星雨今晚來臨，艾菲爾點名7星座感情運衝上天。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕6月初夜空即將迎來白羊座流星雨，除了帶來浪漫天文景象外，也被視為感情運勢的重要轉捩點。塔羅牌老師艾菲爾指出，今（7）晚白羊座流星雨將成為這波星象能量的最強推手，徹底點燃隱藏在夜色中的戀愛火花。隨著象徵愛情的金星與北河三形成深情連結，加上月亮進入浪漫的雙魚座，形成多重吉兆交會的特殊星象，7大星座有望迎來脫單契機或感情大幅升溫，個人魅力更將全面爆發。

艾菲爾形容，今晚猶如「宇宙精心安排的求愛狂想曲」，對於渴望戀愛或期待感情突破的人來說，是不可錯過的重要時刻。

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白羊座

身為流星雨主角的白羊座，今晚無疑是全場最耀眼的存在。白羊座的自信心與行動力被徹底點燃，在社交場合中散發出令人難以抗拒的魅力。

艾菲爾建議，單身者不妨主動出擊，以真誠態度表達心意，有機會讓曖昧關係迅速升溫。有伴侶者若能放下好勝心與掌控欲，感情將回歸溫柔穩定的狀態。

天秤座

受到金星守護的天秤座，今晚人際魅力大幅提升，容易在生活中與潛在對象產生強烈的宿命感連結。

艾菲爾提醒，天秤座不需要過度追求完美，也別過於計較付出與回報，若能順其自然接受互動中的驚喜，感情有望更進一步。

雙魚座

月亮進入雙魚座命宮後，情感與直覺同步被喚醒，形成高度敏感且極具吸引力的磁場。

艾菲爾指出，雙魚座今晚特別容易與舊識或舊情人產生情感共鳴，甚至可能迎來感情的重要轉折點。只要勇敢跟隨內心直覺，就有機會找到真正適合自己的方向。

巨蟹座

在水象能量加持下，巨蟹座的情感流動更加順暢，過去的猶豫、不安與曖昧也有望逐漸消散。

透過深入溝通與真誠交流，雙方關係可望邁向更穩定的階段。艾菲爾建議巨蟹座放下防備，坦率表達需求，將有助於感情快速升溫。

雙子座

受到水星與金星交互作用影響，雙子座今晚口才與溝通魅力大增。

無論是在聊天、聚會或日常互動中，都容易讓對方留下深刻印象，進一步建立情感依附。不過艾菲爾提醒，雙子座應避免過於輕浮或急著展現幽默感，多花時間傾聽對方，反而更能拉近彼此距離。

獅子座

白羊座流星雨帶來的火象能量與獅子座形成強烈共振，讓自信與個人魅力同步攀升。

獅子座今晚特別容易成為眾人目光焦點，吸引欣賞與愛慕的眼光。如果願意展現平時較少流露的溫柔面貌，將有機會建立更深層的情感連結。

天蠍座

雙魚月亮為天蠍座增添一層神秘濾鏡，讓原本就充滿魅力的天蠍座更具吸引力。

艾菲爾表示，今晚帶有些許衝動色彩的情感反而有助於推進關係。不過仍提醒天蠍座放下過度防備與猜疑，給彼此適當空間與信任，才能讓感情朝更健康穩定的方向發展。

民俗說法，僅供參考

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