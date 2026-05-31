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娛樂 音樂

72歲陳盈潔病危！許常德爆前夫心碎告別 下一步曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕許常德為72歲台語歌后陳盈潔募款，今天在EZ5舉辦「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」，他透露陳盈潔的前夫近期已悄悄前往告別，自己接下來將不再前去探望陳盈潔了，屆時她的身後事將由喪葬業者小冬瓜代為公佈。

周蕙（中）和許常德（左）、許志豪合唱陳盈潔的經典歌曲《風飛沙》。（讀者提供）周蕙（中）和許常德（左）、許志豪合唱陳盈潔的經典歌曲《風飛沙》。（讀者提供）

許常德多次為陳盈潔募款，這次是最後一次，事前他向陳盈潔報告要做什麼事，「我就當作她聽到了，我說這一場絕對不是為她而辦，這一次不要再麻煩大家了，這一次只做對大家有幫助的事，跟大家分享的都是開闊與喜悅的事。」

陳盈潔因教唆偽造有價證券被判刑3年2月，於2023年8月入監服刑，同年10月因急性腎衰竭、敗血症獲准「保外就醫」，近年不時傳出病危消息，許常德前天才去探望陳盈潔，有感陳盈潔人生即將走到終點，他捨不得老友受難，鼓勵她「若看見火箭就趕快出發了」。

周蕙（中）和許常德（左）、許志豪合唱陳盈潔的經典歌曲《風飛沙》。（讀者提供）周蕙（中）和許常德（左）、許志豪合唱陳盈潔的經典歌曲《風飛沙》。（讀者提供）

今天現場湧入約2百名粉絲，周蕙是少數被允許到場的歌手，她透露媽媽是陳盈潔的鐵粉，自己代表媽媽出席，她與許常德、許志豪與于美人一起合唱了陳盈潔的經典歌曲《風飛沙》。

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