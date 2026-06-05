AI教父合體電競之神 黃仁勳虧Faker還在用骨董

黃仁勳（左3）和電競戰隊T1合體做出隊長Faker的招牌手勢。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前進南韓，與電競戰隊、英雄聯盟世界大賽史上首度三連霸的隊伍「T1」隊長「Faker」李相赫相見歡。Faker是電競生涯狂奪6冠傳奇選手，今（5）黃仁勳和Faker完成世紀合體，更與T1戰隊比出Faker招牌姿勢「噓」。

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黃仁勳（左）笑Faker用的顯卡太舊，送上最新旗艦款。（翻攝自X）

這場英雄惜英雄的世紀合體，有個意外的小插曲。黃仁勳見到Faker的時候，虧他還在用GeForce RTX 4070顯卡，真的很骨董、跟不上流行，隨後大手一揮送給Faker最新款的GeForce RTX 5090旗艦顯卡，讓Faker臉上露出開心笑容。

輝達執行長黃仁勳結束台灣活動後，前往南韓。（資料照，記者張嘉明攝）

黃仁勳過去曾多次表達對於南韓電競產業的高度重視，他也曾在舞台上高喊「Faker」，認為沒有這些電腦遊戲、網咖、電競產業，就不會有今日的輝達。

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