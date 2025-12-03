自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小巨蛋20歲了！江蕙罕見發聲 單檔巡演最長紀錄最傲人

台北小巨蛋歡慶20歲。（記者廖振輝攝）台北小巨蛋歡慶20歲。（記者廖振輝攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台北小巨蛋歡慶20歲，金曲樂團「宇宙人」今天特地現身記者會祝賀，主唱小玉表示：「今天很榮幸來到現場幫小巨蛋過生日，而這個月20號剛好我們也在小巨蛋舉辦第三次的演唱會，真是喜上加喜！」貝斯手方Q則興奮笑說：「原來小巨蛋跟我一樣是射手座耶！」

金曲樂團「宇宙人」今天特地現身記者會祝賀台北小巨蛋20歲。（記者潘少棠攝）金曲樂團「宇宙人」今天特地現身記者會祝賀台北小巨蛋20歲。（記者潘少棠攝）

這20多年來，無數歌手在台北小巨蛋寫下屬於自己的光榮時刻，記者會現場特別串聯這份情感記憶，包括江蕙、張清芳、徐懷鈺、陶喆、蕭敬騰、動力火車、彭佳慧、羅志祥、頑童、楊丞琳、韋禮安、盧廣仲、王心凌、玖壹壹、許富凱、宇宙人、麋先生、八三夭、GX、蕭秉治等歌手與樂團，透過鏡頭祝賀小巨蛋20週年生日快樂。

江蕙春節安可場重返小巨蛋。（寬宏藝術提供）江蕙春節安可場重返小巨蛋。（寬宏藝術提供）

小巨蛋營運至今，演唱會紀錄寫下一頁又一頁華語流行與國際娛樂的里程碑，國寶級天后江蕙是首位攻蛋台語女歌手，並以2015年「祝福」演唱會17場締造單檔巡演最長紀錄，明天春節也會重返小巨蛋開唱。

五月天2016年以「最終章 自傳復刻版」演唱會舉辦9場，寫下樂團攻蛋的代表性篇章。小巨蛋也是全台唯一完整集滿香港「四大天王」劉德華、郭富城、張學友、黎明演出紀錄的場館，還有瑪丹娜、席琳狄翁等世界級天后也曾此開唱，非常風光。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中