「台灣值得被看見」 賈永婕談霍諾德徒手攀爬有信心

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日將挑戰徒手攀登台北101，Netflix也將進行全球直播。外界對於台北101沒有設防護網提出疑慮，對此，賈永婕今（23）日稍早二度回應。

身為台北101董事長的賈永婕說，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上」，賈永婕認為各種不同聲音可以理解，但太過負面、惡意曲解的想法，她實在無法接受，因此再度提出回應。

首先，賈永婕認為不應該將「極限運動」等同於「不負責任的賭博」，她嚴正道這是對專業的誤解。賈永婕更解釋，徒手攀爬（Free Solo）本身就是國際公認的極限運動項目，核心在長期訓練、風險評估、環境演算、心理控制，她不希望大家把焦點鎖定在｢一旦失手即死亡」，強調：真摯的專業是為了確保不失手而存在。

賈永婕強調，這次霍諾德徒手攀爬台北101大樓由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，對結構分析、氣候條件、動線設計、即時應變都經過嚴密規劃，不應該低估專業團隊風險管理。

其次，賈永婕認為霍諾德徒手攀爬台北101的確有風險存在，但有風險不等於社會「不該容許」，她進一步指出做任何事都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險；所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險。賈永婕強調「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」。

賈永婕提出第三點就是外界把「可能最壞的結果」當作唯一敘事，其實這並非事實全貌，「萬一失敗」只是假設，如果延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，賈永婕誇張說：「我只能說哇塞！你真的很負面。一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度」。第四點就是賈永婕認為「台北101不是在豪賭，而是展現專業治理能力」，她身為台北101董事長再度重申，這次基會恰恰展現出台北101在公共安全、跨國合作、專業監理、風險控管能力，反而是向全世界展現台灣能力的機會。

