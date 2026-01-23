自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「台灣值得被看見」 賈永婕談霍諾德徒手攀爬有信心

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日將挑戰徒手攀登台北101，Netflix也將進行全球直播。外界對於台北101沒有設防護網提出疑慮，對此，賈永婕今（23）日稍早二度回應。

相關新聞：就是明天！霍諾德挑戰赤手攀登101 「網憂失足恐致死」賈永婕回應了

身為台北101董事長的賈永婕說，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上」，賈永婕認為各種不同聲音可以理解，但太過負面、惡意曲解的想法，她實在無法接受，因此再度提出回應。

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德明（24）日將挑戰徒手攀登台北101，並將進行直播。（Netflix提供）美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德明（24）日將挑戰徒手攀登台北101，並將進行直播。（Netflix提供）

首先，賈永婕認為不應該將「極限運動」等同於「不負責任的賭博」，她嚴正道這是對專業的誤解。賈永婕更解釋，徒手攀爬（Free Solo）本身就是國際公認的極限運動項目，核心在長期訓練、風險評估、環境演算、心理控制，她不希望大家把焦點鎖定在｢一旦失手即死亡」，強調：真摯的專業是為了確保不失手而存在。

賈永婕強調，這次霍諾德徒手攀爬台北101大樓由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，對結構分析、氣候條件、動線設計、即時應變都經過嚴密規劃，不應該低估專業團隊風險管理。

賈永婕認為做任何事都有風險，希望大家不要往負面思考，而要看見為了這次挑戰台北101而做的準備。（翻攝自臉書）賈永婕認為做任何事都有風險，希望大家不要往負面思考，而要看見為了這次挑戰台北101而做的準備。（翻攝自臉書）

其次，賈永婕認為霍諾德徒手攀爬台北101的確有風險存在，但有風險不等於社會「不該容許」，她進一步指出做任何事都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險；所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險。賈永婕強調「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

賈永婕提出第三點就是外界把「可能最壞的結果」當作唯一敘事，其實這並非事實全貌，「萬一失敗」只是假設，如果延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，賈永婕誇張說：「我只能說哇塞！你真的很負面。一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度」。第四點就是賈永婕認為「台北101不是在豪賭，而是展現專業治理能力」，她身為台北101董事長再度重申，這次基會恰恰展現出台北101在公共安全、跨國合作、專業監理、風險控管能力，反而是向全世界展現台灣能力的機會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中