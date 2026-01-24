自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

攀登101宣布延期後首發聲！霍諾德大讚台北「美麗城市」

〔記者許世穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不過台北一早便下起雨來，負責直播的Netflix也已宣布改至明天同一時間舉行。霍諾德稍早也在社群分享影片，除了表達遺憾，也很感謝大家的支持，並大讚台北是一座漂亮的城市。

艾力克斯霍諾德拍攝影片透露延期心情。（翻攝自IG）艾力克斯霍諾德拍攝影片透露延期心情。（翻攝自IG）

霍諾德在影片的PO文中表示「很可惜現在台北正在下雨，所以我今天沒辦法進行攀登。不過大家給我的支持與祝福真的讓我非常感動——希望天氣能夠好轉，讓我有機會攀登這座美麗的台北 101。手指交叉祈禱中！明天同一時間，@netflix 見。」

影片中可見霍諾德在窗邊以台北101當背景，直說：「大家好，我是艾力克斯。今天在下雨的台北，很可惜因為天氣的關係，我今天沒辦法攀登這棟大樓（台北 101）。攀登這件事，永遠都是得看大自然的臉色，一切都取決於它，事情就是這樣。」

艾力克斯霍諾德原定今天攀登101，現已延到明天。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德原定今天攀登101，現已延到明天。（Netflix提供）

接著霍諾德移動鏡頭秀出街景，「這就是我身後的台北街景，這真的是一座非常漂亮的城市。今天我會改去健行，好好在外面走走、度過一天。只是老實說，沒能在今天完成攀登，還是有點難過。」

最後他表示，希望明天同樣的時間，可以順利進行攀登，「不過一切還是要看大自然允不允許。無論如何，我都非常感謝大家的支持，能夠來到這裡真的非常不可思議。希望天氣會轉好，謝謝大家。」

艾力克斯霍諾德影片：

在 Instagram 查看這則貼文

Alex Honnold（@alexhonnold）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中