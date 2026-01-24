攀登101宣布延期後首發聲！霍諾德大讚台北「美麗城市」

〔記者許世穎／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不過台北一早便下起雨來，負責直播的Netflix也已宣布改至明天同一時間舉行。霍諾德稍早也在社群分享影片，除了表達遺憾，也很感謝大家的支持，並大讚台北是一座漂亮的城市。

艾力克斯霍諾德拍攝影片透露延期心情。（翻攝自IG）

霍諾德在影片的PO文中表示「很可惜現在台北正在下雨，所以我今天沒辦法進行攀登。不過大家給我的支持與祝福真的讓我非常感動——希望天氣能夠好轉，讓我有機會攀登這座美麗的台北 101。手指交叉祈禱中！明天同一時間，@netflix 見。」

影片中可見霍諾德在窗邊以台北101當背景，直說：「大家好，我是艾力克斯。今天在下雨的台北，很可惜因為天氣的關係，我今天沒辦法攀登這棟大樓（台北 101）。攀登這件事，永遠都是得看大自然的臉色，一切都取決於它，事情就是這樣。」

艾力克斯霍諾德原定今天攀登101，現已延到明天。（Netflix提供）

接著霍諾德移動鏡頭秀出街景，「這就是我身後的台北街景，這真的是一座非常漂亮的城市。今天我會改去健行，好好在外面走走、度過一天。只是老實說，沒能在今天完成攀登，還是有點難過。」

最後他表示，希望明天同樣的時間，可以順利進行攀登，「不過一切還是要看大自然允不允許。無論如何，我都非常感謝大家的支持，能夠來到這裡真的非常不可思議。希望天氣會轉好，謝謝大家。」

艾力克斯霍諾德影片：

