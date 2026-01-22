自由電子報
娛樂 最新消息

曾來過台灣！AV女優驚傳「私人無碼影片外流」 本人認了發聲明

AV女優繪戀空。（組合照，翻攝自X）AV女優繪戀空。（組合照，翻攝自X）

〔即時新聞／綜合報導〕曾在社群媒體上曬出來台旅遊照片的AV女優繪戀空（絵恋空），近日傳出無碼影片外流，更有網友表示這是她曾擔任「無修正（無碼）女優」時拍攝的影片。對此，繪戀空發表聲明，表示她並未擔任過無碼女優，該外流的影片完全是私人拍攝，但遭第三人外流。目前已積極與律師研討，將採取法律動作。

繪戀空近日在社群上發表聲明，對於社群媒體上流傳她「曾擔任過無修正女優」的說法嚴正駁斥。她指出，該影片完全是私人影片，遭到第三方非法外流，目前正在與律師討論，將積極採取法律行動應對。

繪戀空強調，在開始以 AV 女優的身分活動之前，絕對沒有從事過任何此類的工作或活動。現在網路上廣為流傳的資訊，全部都與事實不符。

另外，部分關於她的媒體報導中，也確認出現了同樣的錯誤敘述。對於刊登與事實不符之內容，她強烈要求相關方予以刪除，並請今後避免再度刊登。

繪戀空說，對於讓支持她的粉絲感到擔憂，她覺得非常抱歉，「原本我應該是透過作品與表現與大家交流，現在卻必須以這種形式向大家說明，我感到非常遺憾。」今後她仍會作為一名女優，認真地對待每一部作品，並努力回應大家的聲援。

