《陽光女子合唱團》今衝破2億！將登頂2025上映最賣座台片

《陽光女子合唱團》全台票房將於今天衝破2億，圖為主要演員（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，昨天（23日）全台單日依舊開出破2000萬的票房，累積票房粗估已突破1.7億（而且僅為保守估計），按照全台場次數、滿座率來看，毫無疑問全台票房將於今天直接突破2億大關。

《陽光女子合唱團》本週末影人場次。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》除了是今年開春首部破2億的台片，也因為上映年份算是2025年（電影去年耶誕檔上映口碑場、12月31日正式上映），因此也成為繼《96分鐘》後，2025年第二部破2億的台片，本週末結束也將登頂2025年上映台片冠軍。

導演林孝謙分享《陽光女子合唱團》中「麥可的情書」，邀請大家跟安心亞PK。（翻攝自臉書）

《陽光女子合唱團》全台持續熱映中，今明兩天導演林孝謙、編劇呂安弦將帶著片中飾演「阿蘭」的安心亞出席映後會影迷，林孝謙也對參加的粉絲喊話，可以練習一下片中「麥可的情書」，這兩天映後影人場會隨機舉行現場Beat box大賽，可以上台跟安心亞一起Beat Box，現場備有稿子，歡迎上場挑戰！更多影人見面場次資訊請洽官方社群及粉絲專頁。

