自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》今衝破2億！將登頂2025上映最賣座台片

《陽光女子合唱團》全台票房將於今天衝破2億，圖為主要演員（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房將於今天衝破2億，圖為主要演員（左起）安心亞、孫淑媚、翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，昨天（23日）全台單日依舊開出破2000萬的票房，累積票房粗估已突破1.7億（而且僅為保守估計），按照全台場次數、滿座率來看，毫無疑問全台票房將於今天直接突破2億大關。

《陽光女子合唱團》本週末影人場次。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》本週末影人場次。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》除了是今年開春首部破2億的台片，也因為上映年份算是2025年（電影去年耶誕檔上映口碑場、12月31日正式上映），因此也成為繼《96分鐘》後，2025年第二部破2億的台片，本週末結束也將登頂2025年上映台片冠軍。

導演林孝謙分享《陽光女子合唱團》中「麥可的情書」，邀請大家跟安心亞PK。（翻攝自臉書）導演林孝謙分享《陽光女子合唱團》中「麥可的情書」，邀請大家跟安心亞PK。（翻攝自臉書）

《陽光女子合唱團》全台持續熱映中，今明兩天導演林孝謙、編劇呂安弦將帶著片中飾演「阿蘭」的安心亞出席映後會影迷，林孝謙也對參加的粉絲喊話，可以練習一下片中「麥可的情書」，這兩天映後影人場會隨機舉行現場Beat box大賽，可以上台跟安心亞一起Beat Box，現場備有稿子，歡迎上場挑戰！更多影人見面場次資訊請洽官方社群及粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中