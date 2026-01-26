【1/26～2/1星座錦囊】 海王星進牡羊！職場財運格鬥魂大爆發

本週迎來「幻象與理性的世紀交匯週」，理性善用格鬥魂，將成為助攻蛇年收尾的正向動力！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入農曆年前最後三週，隨著年終考核與年節採買壓力驟降，讓本週堪稱是「幻象與理性的世紀交匯週」。星座專家「安德魯的賤聲房」綜觀星象表示，1/27遇上海王星進牡羊，1/29則迎來水星水瓶與金星合相，讓人們就像夢想家突然吃了興奮劑般，綜合格鬥（MMA）魂大爆發，社交與情感模式也進入高度前衛和理性的狀態，運用得當，這兩股宇宙能量將成為助攻蛇年收尾的正向動力！

【12星座本週生存3指南】

1. 小心「中二魂」燃燒：

海王星進牡羊會讓你覺得自己是漫畫男主角。記住，你是主角沒錯，但海王星自帶「霧氣」，所以你衝出去的時候，很可能會撞到電線桿。衝動前，請先確認地圖是真的。

2. 聊天要帶「冷笑話」：

在水瓶水星合金星的加持下，土味情話已死。想脫單？請展現你那與眾不同的世界觀。

3. 創意別太「牡羊」，執行要夠「水瓶」：

想點子可以像牡羊一樣瘋狂，但做計畫時請拿出水瓶座那種「機器人般的冷靜」。

♈牡羊座

．整體：你這週簡直像被宇宙拿著大聲公點名：「欸就你，起來嗨！」海王星進駐你的命宮，給你一種「我現在就是英雄」的強烈幻覺。

．工作：衝勁強到能撞牆，但問題是你一次想蓋三棟房子，最後可能連地基都沒挖好。請記得，人類的手只有兩隻，別把自己當章魚。

．感情：你的熱情像瓦斯氣爆，一頭熱地衝過去，如果對方反應慢半拍，你就會瞬間覺得「他是不是不愛我了？」。冷靜點，人家只是在讀取你的訊息。

．健康：靈魂覺得自己能跑馬拉松，但膝蓋提醒你它已經三十歲了。

．財運：看到「限量」或「感覺會發財」的東西就想掏錢，這週刷卡前請先深呼吸3次。

．幸運色：番茄紅、正義白、閃電藍

．幸運數字：3、9、17

♉金牛座

．整體：外面海王星在暴走、水瓶座在狂歡，你只想在家喝茶。你其實沒事，單純覺得這世界變得很吵。

．工作：雖然全世界都在亂衝，你依然穩定輸出。你是那個在大家集體發瘋時，唯一還記得存檔、還能撐住場面的冷靜鬼。

．感情：你想要那種「抱得到、看得見」的安全感，但對方這週被水瓶能量影響，可能只想跟你討論靈魂、外星人或宇宙哲學，讓你很想翻白眼。

．健康：注意牙齒方面的問題，好好去檢查一下，不要拖，快過年了，我相信你絕對不想過年時一堆好吃的東西，你因為牙痛只能用眼睛吃。

．財運：這種亂世，守住錢包就是最大的贏家。

．幸運色：森林深綠、溫潤奶茶、低調咖啡

．幸運數字：6、14、22

♊雙子座

．整體：你這週的話量大概是平時的三倍。受水金合相影響，你簡直是行動式的「大腦發電機」。

．工作：簡報、談判、社群發文都利潤豐厚，只要你開口，死人都能被你說到活過來。

．感情：曖昧指數爆表，聊得很投機，但聊著聊著很容易撞到牆～那個名為「那我們到底是什麼關係？」的終極考驗。

．健康：皮膚的問題比較多，乾、過敏，吃這個也癢吃那個也癢，好好的保養一下吧。

．財運：錢脈藏在人脈裡，去參加那場你本來不想去的聚會吧。

．幸運色：活力亮黃、科技銀、清新薄荷綠

．幸運數字：5、11、29

♋巨蟹座

．整體：你的情緒起伏這週像是滾筒洗衣機，轉到你頭暈。

．工作：你在默默支撐一切，心裡想著「我好累」，但外表卻裝作「我可以」。沒人知道你在撐，是因為你把自己包裝得太像鋼鐵人了。這週要聰明一點，做事不要默默做，有人在的時候在做給人家看到。

．感情：內心戲極多，渴望被理解，但你那「你不說、我不問、看誰先憋死」的性格又發作了。有伴的要注意，本週容易有路邊的野花主動黏上你，意志力要堅強一點，否則容易有感情危機。

．健康：忌大吃大喝或者不吃不喝，你真的很愛拿你的身體開玩笑。

．財運：沒心情逛網拍就是最好的省錢方式。

．幸運色：溫柔米白、深邃海藍、治癒淡粉

．幸運數字：2、8、20

♌獅子座

．整體：你的存在感一直都在，但這週請記得「微服出巡」，別太過用力演出。

．工作：容易成為焦點，這很好，但也意味著你的小失誤會被放在4K螢幕下檢視。低調一點，反而顯得高深莫測。

．感情：極度渴望被崇拜、被愛，但你那該死的自尊心讓你不想示弱。其實偶爾撒個嬌，世界不會毀滅的。

．健康：本週容易陷入憂鬱地獄，好好找個人聊聊天，悶久了你真的會瘋掉

．財運：會有意想不到的小確幸，可能是發票中獎或有人請客。

．幸運色：華麗金、夕陽橘、霸氣黑

．幸運數字：1、10、27

♍處女座

．整體：這週的你，感覺整個世界都壞掉了，而只有你在默默修補它。

．工作：本週你看誰都不順眼，覺得每個人都是生活不能自理的薪水小偷。要隱藏一下你的厭世態度，本週會因此樹立不少敵人。

．感情：你能精準指出感情中的 Bug，但對方現在想要的是安慰，不是系統除錯報告。請把你的毒舌收起來一點。

．健康：眼睛酸澀、神經緊繃，你真的需要離開螢幕。

．財運：正財運穩健，每一分錢都是你辛苦修補世界換來的。

．幸運色：冷靜灰、質感米、克萊因藍

．幸運數字：4、16、24

♎天秤座

．整體：恭喜！你這週的人氣王，每個人遇到問題都想找你「評評理」

提醒你，有些話不要說得太直，小心公親變事主。

．工作：合作運勢大好，很多合約可以談，本週能不能談成，全看你夠不夠有個性，大膽一點，不要迎合，才能得到你想要的。

．感情：曖昧火花四射，大家都覺得你很迷人，但你自己也搞不清楚到底要選哪一個，提醒你，本週容易被可憐兮兮的人給吸引，碰到這類型的麻煩先跑，那個是冤親債主。

．健康：想運動的心是有，但通常止步於買完運動裝備。先減肥的這週動起來，會很有效果。

．財運：錢都花在社交場合和「讓自己變美」這件事上。但是，說真的我寧願你把錢都投資在自己身上，也不要花在另一半身上。

．幸運色：寧靜淺藍、純潔白、萊姆綠

．幸運數字：7、15、30

♏天蠍座

．整體：你依然是那個在角落觀察一切的神秘人，你什麼都看透了，只是不想說破。

．工作：洞察力處於巔峰，能抓到別人看不見的商機。適合當幕後推手，不適合站在第一線被噴。從事幕後工作的人，這週會賺爛。

．感情：你很想確認關係的深度，但你的試探往往讓對方覺得像在接受特務審訊。放輕鬆，給彼此一點空間，你不是特務J。

．健康：睡眠品質依然是這週的重點，睡得好你就是神，睡不好你就是鬼。

．財運：雖然看得很準，但現在市場太亂，別衝動加碼。

．幸運色：極致黑、沉穩酒紅、神秘深紫

．幸運數字：9、18、26

♐射手座

．整體：你這週的靈魂不在辦公室，也不在教室，在遠方。你只想逃離這無聊的日常。

．工作：適合學習新技術或開發新市場，如果你被綁在座位上對報表，你可能會自燃。但請記得，有些繁瑣的事情，其實是基本功，不要想一步登天。

．感情：「新鮮感」是你的氧氣。如果另一半每天都在跟你聊午餐吃什麼，你可能會開始覺得人生很絕望。想要激情就創造激情，而不是等多方給。

．健康：體力過剩，需要去操場跑幾圈或去健身房發洩。本週失眠情況會明顯一點。

．財運：錢沒不見，只是變成了你喜歡的「體驗」和「回憶」。買吧！買吧！買起來。

．幸運色：自由藍、冒險卡其、電光粉紅

．幸運數字：5、13、28

♑魔羯座

．整體：宇宙在大亂鬥，你依然是那個最可靠的基石。但老實說，你心裡也在罵髒話。

．工作：穩定推進是你的強項，即便環境再亂，你也能把事情搞定。只是這週你會覺得身邊的人怎麼都這麼不專業。

．感情：你的愛是「幫你把車加滿油」、「幫你把保險繳好」。雖然很實際，但偶爾也請說句好聽的話，對方不是你的員工。小心～對方可以已經膩了

．健康：注意勞損，特別是肩頸和腰部。

．財運：沒什麼偏財，靠實力守成最重要。注意交通是你的破財口。

．幸運色：雲舞白、高級墨綠、大地棕

．幸運數字：8、21、27

♒水瓶座

．整體：本週是你的主場秀！你這週很有梗、很迷人，但小心，也有可能同時很「渣」（指不負責任的部分）。

．工作：本週貴人多，小人也多，注意要以身作則，千萬不要雙標，否則你會發現小人不只拿放大鏡看你，還拿顯微鏡一直檢查你的一舉一動。

．感情：撩人技巧爐火純青，信手拈來都是情話，但只要對方一認真問未來，你就想瞬移消失。專情的近期脫單不是夢，花心的要留意小心花到被人家在Threads上開副本。

．健康：本週請把速度放慢，容易東撞西撞，然後你身上就青一塊紫一塊。

．財運：請小心，請注意，稀奇古怪的合作跟投資都不要碰，近期容易誤入偏門，拜託走大門比較安全。

．幸運色：變革藍綠、純潔白、科技銀

．幸運數字：11、19、31

♓雙魚座

．整體：海王星離開你的家門口，你突然有一種「被迫醒來」的感覺。雖然有點痛，但這是長大的契機。

．工作：以前可以靠感覺混過去，這週老闆或環境會逼你拿出數據和事實。你只要拿得出來，其實本週你會閃閃發光。

．感情：你的共感能力依然很強，但請學會「關我屁事」。別人的情緒垃圾別往自己心裡收。

．健康：能量場比較亂，容易覺得累，多接觸大自然有助於充電。

．財運：運氣這週沒站在你這邊，請遠離任何形式的賭博或者投機的投資。

．幸運色：迷霧海藍、極致灰白、粉彩粉紅色

．幸運數字：6、12、25

【1/27海王星進牡羊：夢想家突然吃了興奮劑】

海王星這顆善變的公子哥，在溫柔的雙魚座待了14年，讓我們集體變成了憂鬱小生和林黛玉。現在，它居然要衝進牡羊座的地盤了！這就像一個平時只會畫素描的文青，突然去參加綜合格鬥（MMA）。

你會發現身邊的人開始「暴力追夢」。以前是「順其自然」，現在是「不給我夢想我就跟你拚了」。這種能量會讓人產生「我命由我不由天」的錯覺。如果你半夜兩點突然想去攀登聖母峰，或是覺得自己能靠賣空氣發大財，那不是神諭，那是海王星在牡羊座給你的勇氣！

【1/29水星水瓶跟金星合相：理工男／女的浪漫】

當水星水瓶遇到金星時，這世上的浪漫就變得「很難溝通」。這幾天如果你收到「你的基因序列跟我很契合」或者「我觀察了很久，你的人格大數據很適合跟我合作」這種告白，請不要嚇到，那是水瓶能量在發作。

這段時間是「腦子好的人」的天堂。如果你講話沒梗、邏輯壞掉，這週你可能會被心儀對象當成大笨蛋，而離你而去。 大家會開始聊一些「沒人聽得懂但看起來很酷」的話題，比如量子力學、AI 叛變或是隔壁老王是不是仿生人。

