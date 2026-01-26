自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【1/26～2/1星座錦囊】 海王星進牡羊！職場財運格鬥魂大爆發

本週迎來「幻象與理性的世紀交匯週」，理性善用格鬥魂，將成為助攻蛇年收尾的正向動力！（達志影像） 本週迎來「幻象與理性的世紀交匯週」，理性善用格鬥魂，將成為助攻蛇年收尾的正向動力！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入農曆年前最後三週，隨著年終考核與年節採買壓力驟降，讓本週堪稱是「幻象與理性的世紀交匯週」。星座專家「安德魯的賤聲房」綜觀星象表示，1/27遇上海王星進牡羊，1/29則迎來水星水瓶與金星合相，讓人們就像夢想家突然吃了興奮劑般，綜合格鬥（MMA）魂大爆發，社交與情感模式也進入高度前衛和理性的狀態，運用得當，這兩股宇宙能量將成為助攻蛇年收尾的正向動力！

 

【12星座本週生存3指南】

1. 小心「中二魂」燃燒：

海王星進牡羊會讓你覺得自己是漫畫男主角。記住，你是主角沒錯，但海王星自帶「霧氣」，所以你衝出去的時候，很可能會撞到電線桿。衝動前，請先確認地圖是真的。

2. 聊天要帶「冷笑話」：

在水瓶水星合金星的加持下，土味情話已死。想脫單？請展現你那與眾不同的世界觀。

3. 創意別太「牡羊」，執行要夠「水瓶」：

想點子可以像牡羊一樣瘋狂，但做計畫時請拿出水瓶座那種「機器人般的冷靜」。

 

♈牡羊座

．整體：你這週簡直像被宇宙拿著大聲公點名：「欸就你，起來嗨！」海王星進駐你的命宮，給你一種「我現在就是英雄」的強烈幻覺。

．工作：衝勁強到能撞牆，但問題是你一次想蓋三棟房子，最後可能連地基都沒挖好。請記得，人類的手只有兩隻，別把自己當章魚。

．感情：你的熱情像瓦斯氣爆，一頭熱地衝過去，如果對方反應慢半拍，你就會瞬間覺得「他是不是不愛我了？」。冷靜點，人家只是在讀取你的訊息。

．健康：靈魂覺得自己能跑馬拉松，但膝蓋提醒你它已經三十歲了。

．財運：看到「限量」或「感覺會發財」的東西就想掏錢，這週刷卡前請先深呼吸3次。

．幸運色：番茄紅、正義白、閃電藍

．幸運數字：3、9、17

 

♉金牛座

．整體：外面海王星在暴走、水瓶座在狂歡，你只想在家喝茶。你其實沒事，單純覺得這世界變得很吵。

．工作：雖然全世界都在亂衝，你依然穩定輸出。你是那個在大家集體發瘋時，唯一還記得存檔、還能撐住場面的冷靜鬼。

．感情：你想要那種「抱得到、看得見」的安全感，但對方這週被水瓶能量影響，可能只想跟你討論靈魂、外星人或宇宙哲學，讓你很想翻白眼。

．健康：注意牙齒方面的問題，好好去檢查一下，不要拖，快過年了，我相信你絕對不想過年時一堆好吃的東西，你因為牙痛只能用眼睛吃。

．財運：這種亂世，守住錢包就是最大的贏家。

．幸運色：森林深綠、溫潤奶茶、低調咖啡

．幸運數字：6、14、22

 

♊雙子座

．整體：你這週的話量大概是平時的三倍。受水金合相影響，你簡直是行動式的「大腦發電機」。

．工作：簡報、談判、社群發文都利潤豐厚，只要你開口，死人都能被你說到活過來。

．感情：曖昧指數爆表，聊得很投機，但聊著聊著很容易撞到牆～那個名為「那我們到底是什麼關係？」的終極考驗。

．健康：皮膚的問題比較多，乾、過敏，吃這個也癢吃那個也癢，好好的保養一下吧。

．財運：錢脈藏在人脈裡，去參加那場你本來不想去的聚會吧。

．幸運色：活力亮黃、科技銀、清新薄荷綠

．幸運數字：5、11、29

 

♋巨蟹座

．整體：你的情緒起伏這週像是滾筒洗衣機，轉到你頭暈。

．工作：你在默默支撐一切，心裡想著「我好累」，但外表卻裝作「我可以」。沒人知道你在撐，是因為你把自己包裝得太像鋼鐵人了。這週要聰明一點，做事不要默默做，有人在的時候在做給人家看到。

．感情：內心戲極多，渴望被理解，但你那「你不說、我不問、看誰先憋死」的性格又發作了。有伴的要注意，本週容易有路邊的野花主動黏上你，意志力要堅強一點，否則容易有感情危機。

．健康：忌大吃大喝或者不吃不喝，你真的很愛拿你的身體開玩笑。

．財運：沒心情逛網拍就是最好的省錢方式。

．幸運色：溫柔米白、深邃海藍、治癒淡粉

．幸運數字：2、8、20

 

♌獅子座

．整體：你的存在感一直都在，但這週請記得「微服出巡」，別太過用力演出。

．工作：容易成為焦點，這很好，但也意味著你的小失誤會被放在4K螢幕下檢視。低調一點，反而顯得高深莫測。

．感情：極度渴望被崇拜、被愛，但你那該死的自尊心讓你不想示弱。其實偶爾撒個嬌，世界不會毀滅的。

．健康：本週容易陷入憂鬱地獄，好好找個人聊聊天，悶久了你真的會瘋掉

．財運：會有意想不到的小確幸，可能是發票中獎或有人請客。

．幸運色：華麗金、夕陽橘、霸氣黑

．幸運數字：1、10、27

 

♍處女座

．整體：這週的你，感覺整個世界都壞掉了，而只有你在默默修補它。

．工作：本週你看誰都不順眼，覺得每個人都是生活不能自理的薪水小偷。要隱藏一下你的厭世態度，本週會因此樹立不少敵人。

．感情：你能精準指出感情中的 Bug，但對方現在想要的是安慰，不是系統除錯報告。請把你的毒舌收起來一點。

．健康：眼睛酸澀、神經緊繃，你真的需要離開螢幕。

．財運：正財運穩健，每一分錢都是你辛苦修補世界換來的。

．幸運色：冷靜灰、質感米、克萊因藍

．幸運數字：4、16、24

 

♎天秤座

．整體：恭喜！你這週的人氣王，每個人遇到問題都想找你「評評理」

提醒你，有些話不要說得太直，小心公親變事主。

．工作：合作運勢大好，很多合約可以談，本週能不能談成，全看你夠不夠有個性，大膽一點，不要迎合，才能得到你想要的。

．感情：曖昧火花四射，大家都覺得你很迷人，但你自己也搞不清楚到底要選哪一個，提醒你，本週容易被可憐兮兮的人給吸引，碰到這類型的麻煩先跑，那個是冤親債主。

．健康：想運動的心是有，但通常止步於買完運動裝備。先減肥的這週動起來，會很有效果。

．財運：錢都花在社交場合和「讓自己變美」這件事上。但是，說真的我寧願你把錢都投資在自己身上，也不要花在另一半身上。

．幸運色：寧靜淺藍、純潔白、萊姆綠

．幸運數字：7、15、30

 

♏天蠍座

．整體：你依然是那個在角落觀察一切的神秘人，你什麼都看透了，只是不想說破。

．工作：洞察力處於巔峰，能抓到別人看不見的商機。適合當幕後推手，不適合站在第一線被噴。從事幕後工作的人，這週會賺爛。

．感情：你很想確認關係的深度，但你的試探往往讓對方覺得像在接受特務審訊。放輕鬆，給彼此一點空間，你不是特務J。

．健康：睡眠品質依然是這週的重點，睡得好你就是神，睡不好你就是鬼。

．財運：雖然看得很準，但現在市場太亂，別衝動加碼。

．幸運色：極致黑、沉穩酒紅、神秘深紫

．幸運數字：9、18、26

 

♐射手座

．整體：你這週的靈魂不在辦公室，也不在教室，在遠方。你只想逃離這無聊的日常。

．工作：適合學習新技術或開發新市場，如果你被綁在座位上對報表，你可能會自燃。但請記得，有些繁瑣的事情，其實是基本功，不要想一步登天。

．感情：「新鮮感」是你的氧氣。如果另一半每天都在跟你聊午餐吃什麼，你可能會開始覺得人生很絕望。想要激情就創造激情，而不是等多方給。

．健康：體力過剩，需要去操場跑幾圈或去健身房發洩。本週失眠情況會明顯一點。

．財運：錢沒不見，只是變成了你喜歡的「體驗」和「回憶」。買吧！買吧！買起來。

．幸運色：自由藍、冒險卡其、電光粉紅

．幸運數字：5、13、28

 

♑魔羯座

．整體：宇宙在大亂鬥，你依然是那個最可靠的基石。但老實說，你心裡也在罵髒話。

．工作：穩定推進是你的強項，即便環境再亂，你也能把事情搞定。只是這週你會覺得身邊的人怎麼都這麼不專業。

．感情：你的愛是「幫你把車加滿油」、「幫你把保險繳好」。雖然很實際，但偶爾也請說句好聽的話，對方不是你的員工。小心～對方可以已經膩了

．健康：注意勞損，特別是肩頸和腰部。

．財運：沒什麼偏財，靠實力守成最重要。注意交通是你的破財口。

．幸運色：雲舞白、高級墨綠、大地棕

．幸運數字：8、21、27

 

♒水瓶座

．整體：本週是你的主場秀！你這週很有梗、很迷人，但小心，也有可能同時很「渣」（指不負責任的部分）。

．工作：本週貴人多，小人也多，注意要以身作則，千萬不要雙標，否則你會發現小人不只拿放大鏡看你，還拿顯微鏡一直檢查你的一舉一動。

．感情：撩人技巧爐火純青，信手拈來都是情話，但只要對方一認真問未來，你就想瞬移消失。專情的近期脫單不是夢，花心的要留意小心花到被人家在Threads上開副本。

．健康：本週請把速度放慢，容易東撞西撞，然後你身上就青一塊紫一塊。

．財運：請小心，請注意，稀奇古怪的合作跟投資都不要碰，近期容易誤入偏門，拜託走大門比較安全。

．幸運色：變革藍綠、純潔白、科技銀

．幸運數字：11、19、31

 

♓雙魚座

．整體：海王星離開你的家門口，你突然有一種「被迫醒來」的感覺。雖然有點痛，但這是長大的契機。

．工作：以前可以靠感覺混過去，這週老闆或環境會逼你拿出數據和事實。你只要拿得出來，其實本週你會閃閃發光。

．感情：你的共感能力依然很強，但請學會「關我屁事」。別人的情緒垃圾別往自己心裡收。

．健康：能量場比較亂，容易覺得累，多接觸大自然有助於充電。

．財運：運氣這週沒站在你這邊，請遠離任何形式的賭博或者投機的投資。

．幸運色：迷霧海藍、極致灰白、粉彩粉紅色

．幸運數字：6、12、25

 

【1/27海王星進牡羊：夢想家突然吃了興奮劑】

海王星這顆善變的公子哥，在溫柔的雙魚座待了14年，讓我們集體變成了憂鬱小生和林黛玉。現在，它居然要衝進牡羊座的地盤了！這就像一個平時只會畫素描的文青，突然去參加綜合格鬥（MMA）。

你會發現身邊的人開始「暴力追夢」。以前是「順其自然」，現在是「不給我夢想我就跟你拚了」。這種能量會讓人產生「我命由我不由天」的錯覺。如果你半夜兩點突然想去攀登聖母峰，或是覺得自己能靠賣空氣發大財，那不是神諭，那是海王星在牡羊座給你的勇氣！

 

【1/29水星水瓶跟金星合相：理工男／女的浪漫】

當水星水瓶遇到金星時，這世上的浪漫就變得「很難溝通」。這幾天如果你收到「你的基因序列跟我很契合」或者「我觀察了很久，你的人格大數據很適合跟我合作」這種告白，請不要嚇到，那是水瓶能量在發作。

這段時間是「腦子好的人」的天堂。如果你講話沒梗、邏輯壞掉，這週你可能會被心儀對象當成大笨蛋，而離你而去。 大家會開始聊一些「沒人聽得懂但看起來很酷」的話題，比如量子力學、AI 叛變或是隔壁老王是不是仿生人。

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中