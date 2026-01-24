自由電子報
娛樂 最新消息

快訊／傳奇猛將攀登101確定取消 交管撤離直播延至明日

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期。（記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，預計上午9點開始，不過台北一早便下起雨來，打開直播《赤手獨攀台北101：直播》的Netflix驚見上方的直播時間變成了「週日」（25日），稍早官方也已宣布改期。

《赤手獨攀台北101：直播》直播時間顯示為週日。（翻攝自Netflix）《赤手獨攀台北101：直播》直播時間顯示為週日。（翻攝自Netflix）

台北101附近已經聚集許多民眾。（記者許世穎攝）台北101附近已經聚集許多民眾。（記者許世穎攝）

霍諾德今天原預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，現場將以攀爬者安全為重，目前101東南向人行道已拉起管制區域，在101信義路側對面已聚集不少民眾頂著傘卡位，現場媒體、直播主齊聚，還有人透露昨晚就在此等候，相當瘋狂。

台北101附近交管移除。（記者許世穎攝）台北101附近交管移除。（記者許世穎攝）

台北101附近交管移除。（記者陳奕全攝）台北101附近交管移除。（記者陳奕全攝）

Netflix官方宣布延期。（翻攝FB）Netflix官方宣布延期。（翻攝FB）

根據道路管制公告顯示，若遇雨取消拍攝，將變更於1月25日（明天）上午7時至11時進行拍攝作業。Netflix官方已宣布延期，現場交管也已陸續撤離。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，Netflix工作人員收拾直播器材。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，Netflix工作人員收拾直播器材。（記者陳奕全攝）

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，Netflix工作人員收拾直播器材。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，Netflix工作人員收拾直播器材。（記者陳奕全攝）

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，因天候影響改期，人潮仍未散去。（記者陳奕全攝）

Netflix稍早發聲明：

因天氣因素，我們無法於今日進行《赤手獨攀台北101：直播》 Skyscraper Live 活動。現已改期至1月25日（週日），於台灣時間上午9點舉行。

安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。

點圖放大body

