「妳為什麼不跳？」逼出全網眼淚 RAIN親用正體中文道歉

韓流天王RAIN上週17日站上台北小巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天王RAIN上週17日站上台北小巨蛋開唱，他在台上帶動全場唱跳時，注意到搖滾區一名女粉絲拿手機拍攝、沒跟著跳舞，便笑問一句：「妳為什麼不跳？」不料這一問，後續直接走向超催淚路線。

被點名的女粉絲事後在Threads現身說法，原來她與同行朋友都是聽覺障礙者，需要讀唇或即時字幕輔助。她坦言，當下完全沒聽懂RAIN與翻譯的指示，只能靠動作猜意思，甚至以為要她「唱得更大聲」，還緊張的對偶像道歉，事後回想直呼：「怎麼沒直接跟他比手語，好鬧！」

貼文中一句「我不想被他誤會我是不聽話的粉絲」，瞬間擊中無數網友，轉發、標記如雪片般湧入，大家只想幫她將這段心意送到RAIN面前。

RAIN本人親自現身留言區，用正體中文回覆。（翻攝自Threads）

就在大家瘋狂轉傳時，RAIN本人親自現身留言區，還用正體中文真誠寫下：「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周」、「雖然我們無法聽見彼此的聲音，但我看見了你溫暖的眼神與真心為我加油的目光。」

一段留言，瞬間讓留言區變成大型融化現場，網友狂刷「這格局太大」、「RAIN是真正的國際巨星」、「粉絲不是被寵，是被尊重」、「歐巴太讓人感動了」。

後來女粉絲也隨即回覆，反過來安慰RAIN不必自責，直說被欽點早已是人生等級的生日禮物，並溫柔許願：「希望未來若再來台灣，可以提供『中文聽打即時字幕』，讓更多聽障粉絲也能完整參與互動。」

