娛樂 最新消息

日媒拋震撼彈！米倉涼子遭毒品取締部送檢 案件時間軸曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本演藝圈傳震撼消息！國民女神米倉涼子今（20）遭日媒點名，因涉嫌違反《毒品取締法》相關事宜遭「書面送檢」，目前案件在調查階段，相關單位與當事人皆未對細節做出定論。

米倉涼子疑涉違反《毒品取締法》遭書面送檢。（翻攝自X）米倉涼子疑涉違反《毒品取締法》遭書面送檢。（翻攝自X）

綜合日方說法，關東信越厚生局毒品取締部在去年夏季前後，基於調查需要，對米倉涼子相關住處與關係場所進行搜索。過程中查獲疑似違法藥物，經鑑定後被確認為違法物品。

相關人士轉述，案件目前以「共同持有」方向持續釐清，並已完成書面送檢程序，東京地方檢察廳正就證據與法律要件進行審慎評估，尚未做出最終處分。

值得注意的是，報導亦提及一名阿根廷籍男性友人的身影，該名人士據稱已離境，是否與案件構成關聯，仍有待調查單位進一步釐清。

面對外界揣測，米倉涼子去年12月透過經紀公司官網發布聲明，坦承「調查機關確實曾進入住處」，並表示在律師建議下，選擇低調配合。

她在聲明中也提到，「截至目前為止的配合已暫告一段落」，同時強調自身身心狀況無虞，將回到初心，持續面對工作與生活。

消息曝光後，網路輿論兩極，一派呼籲在司法結果出爐前應保持理性、尊重無罪推定；另一派關心此事是否影響她後續演藝規劃。也有粉絲力挺米倉多年來的專業形象與作品累積，值得給予時間與空間，等待官方說明。

此外，目前關鍵在於檢方是否起訴、或做出不起訴等處分。在法律程序尚未明朗前，各界也普遍呼籲避免過度揣測。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

