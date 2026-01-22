自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸閃兵案再開庭 被問職業秒回「當兵啊」法庭笑了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「藝人閃兵案」持續延燒未歇，王大陸捲入風波至今已近1年，他昨（21日）再次現身新北地院出庭，卻在庭訊過程中脫口一句「當兵啊！」當場引發法庭內一陣笑聲，不僅意外成為焦點，也讓相關爭議再度受到關注。

王大陸捲入「藝人閃兵案」風波至今已將近1年。（本報資料照）王大陸捲入「藝人閃兵案」風波至今已將近1年。（本報資料照）

庭訊過程中，王大陸被法官詢問目前的職業時，仍在服替代役的他則當即回應「當兵啊！」隨後更進一步說明自己目前確實正在服役，過去則從事演藝工作。由於與案件背景形成強烈反差，對於王大陸以「當兵啊！」回應職業一事，庭內頓時出現笑聲，審判長也隨即請他補充說明現況，相關互動在庭訊中格外引人注意。

庭上也針對案件背景，進一步釐清王大陸與女友闕沐軒相關的詐騙糾紛，闕沐軒則表示多年前遭潘姓男子詐騙400萬元，雙方已就賠償金額達成和解，潘男在被判刑確定後願賠240餘萬元，但她等待逾3年仍遲遲未能取得賠償，因此才透過游翔閔協助尋人，強調從未要求向潘男家屬討債。

至於王大陸則供稱，自己同樣是受害者，自認遭閃兵集團首腦陳志明詐騙，報警後才得知對方已入監，擔心朋友繼續白忙一場，才在群組中提醒「黑哥去關了」，但未指名就是陳志明。庭審中，王大陸與闕沐軒皆維持無罪答辯，而游翔閔與四海幫堂主「小阿俊」陳子俊則已認罪並請求輕判或緩刑。合議庭諭知辯論終結，案件將於2026年4月22日上午11時宣判。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中