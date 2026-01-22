王大陸閃兵案再開庭 被問職業秒回「當兵啊」法庭笑了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「藝人閃兵案」持續延燒未歇，王大陸捲入風波至今已近1年，他昨（21日）再次現身新北地院出庭，卻在庭訊過程中脫口一句「當兵啊！」當場引發法庭內一陣笑聲，不僅意外成為焦點，也讓相關爭議再度受到關注。

庭訊過程中，王大陸被法官詢問目前的職業時，仍在服替代役的他則當即回應「當兵啊！」隨後更進一步說明自己目前確實正在服役，過去則從事演藝工作。由於與案件背景形成強烈反差，對於王大陸以「當兵啊！」回應職業一事，庭內頓時出現笑聲，審判長也隨即請他補充說明現況，相關互動在庭訊中格外引人注意。

庭上也針對案件背景，進一步釐清王大陸與女友闕沐軒相關的詐騙糾紛，闕沐軒則表示多年前遭潘姓男子詐騙400萬元，雙方已就賠償金額達成和解，潘男在被判刑確定後願賠240餘萬元，但她等待逾3年仍遲遲未能取得賠償，因此才透過游翔閔協助尋人，強調從未要求向潘男家屬討債。

至於王大陸則供稱，自己同樣是受害者，自認遭閃兵集團首腦陳志明詐騙，報警後才得知對方已入監，擔心朋友繼續白忙一場，才在群組中提醒「黑哥去關了」，但未指名就是陳志明。庭審中，王大陸與闕沐軒皆維持無罪答辯，而游翔閔與四海幫堂主「小阿俊」陳子俊則已認罪並請求輕判或緩刑。合議庭諭知辯論終結，案件將於2026年4月22日上午11時宣判。

