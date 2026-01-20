自由電子報
娛樂 音樂

張秀卿女兒這麼大了 22歲赴美國發展奪獎近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿的22歲正妹女兒「L1Z」林莉，近年在美國音樂圈嶄露頭角。她畢業於伯克利音樂學院，去年以創作歌曲《Toy》擊敗來自42國的參賽者，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B／嘻哈類第二名。如今這首得獎作品正式上線，她接受本報訪問，分享創作背後的心路歷程。

「L1Z」林莉在美國發展做音樂，媽媽張秀卿全力支持。（林莉提供）「L1Z」林莉在美國發展做音樂，媽媽張秀卿全力支持。（林莉提供）

林莉透露，《Toy》是她EP故事線中的第二首作品，整張EP描繪女生逐步認識自我價值、走向成長的過程。她表示，接下來將以每個月推出一首歌的方式，完整呈現整張EP的故事，「想知道故事接下來會怎麼發展，就請繼續聽下去。」

談及創作靈感，林莉坦言《Toy》源自自身的感情經驗，她解釋：「玩具是沒有自我意識的，用來比喻在感情中被糟蹋，卻不知道這樣是不對的，甚至還以為很正常。但現在的我，只接受公主般的對待。」她也希望這首歌能陪伴少男少女療傷、成長。

《Toy》其實是林莉在大一時寫下的作品，當時只有副歌，後來甚至一度忘記它的存在。直到去年她在電腦裡翻出檔案，才決定重新完成編曲、填寫歌詞並錄音，「運氣真的很好，剛好在比賽截止前把歌做完，完全沒想到最後真的會得獎。」

星二代「L1Z」林莉推出《Toy》。（林莉提供）星二代「L1Z」林莉推出《Toy》。（林莉提供）

至於媽媽張秀卿聽到作品的反應，林莉笑說原本有些擔心，怕媽媽覺得不好聽，沒想到對方相當喜歡，還稱讚歌曲「很舒服、很放鬆」，讓她如釋重負。

談到近況，林莉透露接下不少音樂相關案子，但因簽署保密協議無法對外分享，她也持續投入個人創作。

外型亮麗的林莉身邊不乏追求者，她透露在美國生活非常簡單，「就是上健身房、跳舞，和朋友吃晚餐而已。」因為工作關係，農曆過年確定無法回台，笑說每天仍會和媽媽視訊通話，維繫母女感情。

