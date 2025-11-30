自由電子報
娛樂 最新消息

主播蔡婷育挺進宏福苑 直擊易燃保麗龍「發泡膠」

蔡婷育被派至香港宏福苑現場帶回第一手消息。（翻攝自蔡婷育臉書）蔡婷育被派至香港宏福苑現場帶回第一手消息。（翻攝自蔡婷育臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔區宏福苑26日發生嚴重火警，高樓社區陷入火海，多棟住宅大廈被熊熊火勢吞噬，濃黑煙霧直衝半空奪走逾百條人命，年代新聞台主播蔡婷育被派至當地帶回第一手消息，她難過表示：「我們不斷挺進宏福苑大火的最前線，獨家掌握到許多重要、心碎、卻也讓人能燃起希望的畫面。」

現場擺放花束盼亡者安息。（翻攝自蔡婷育臉書）現場擺放花束盼亡者安息。（翻攝自蔡婷育臉書）

蔡婷育前天在庇護所馮梁結紀念中學認識了一位奶奶，是這次大火受災戶，奶奶得知她專程從台灣飛來，強忍悲痛把完整驚悚大火經歷鉅細靡遺轉述，蔡婷育一邊流淚也一邊萬分慶幸，奶奶從死神手裡逃出，但內心也有問不完的為什麼，「為什麼火災發生，8棟大樓的警報器都沒有響？」

香港大埔區為宏福苑26日發生嚴重火警。（翻攝自蔡婷育臉書）香港大埔區為宏福苑26日發生嚴重火警。（翻攝自蔡婷育臉書）

「是不是人禍？」、「一定有悲慘的真相躺在灰燼下」，這些揪心的質問，蔡婷育坦言是她這幾天走遍大埔許多角落，從中學生、上班族、還有這次死傷最慘重的老人家們口中，最迫切渴望知道的答案。

昨天蔡婷育獨家挺進火災案發現場最近的視角，詳細拍到把窗戶嚴密封死「發泡膠」，也就是最易燃的保麗龍，她說：「這是目前港府定調，讓火勢不尋常驚悚蔓延的罪魁禍首。」

