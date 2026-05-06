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娛樂 最新消息

白曉燕離世29年「回家了」！白冰冰母親節前夕完成多年心願

〔記者林欣穎／台北報導〕母親節將至，白冰冰自從女兒白曉燕過世後，這個節日曾是她最深、最痛的傷口。今年她終於完成多年的心願，順利將女兒曉燕的牌位移入白家的祖先牌位中，讓女兒不再孤零零地待在角落。

白冰冰（右）過去常假裝女兒白曉燕還在身邊。（長興影視提供）白冰冰（右）過去常假裝女兒白曉燕還在身邊。（長興影視提供）

白冰冰回憶起過去漫長的歲月，每逢除夕與母親節，她總是獨自一人在家。為了尋求慰藉，她會「假裝」女兒還在身邊，假裝女兒會送她東西。在除夕夜，她會在餐桌上放一個空碗、一雙筷子，並準備女兒的壓歲錢紅包。第一年、第二年，她就這樣看著空蕩蕩的位置，獨自守著冷清的家，哭到天亮。這種椎心之痛持續了將近三十年。白冰冰感嘆，當了母親之後，擔憂是永無止盡的，「不是因為孩子不在了你就不擔心，是要擔心到你自己不在，你才不會擔心」。

白冰冰工作之餘，喜歡出外旅遊。（長興影視提供）白冰冰工作之餘，喜歡出外旅遊。（長興影視提供）

在傳統習俗中，未出嫁的女兒是不能進入祖先牌位的。因此，過去29年來，白曉燕的牌位一直被安置在主神桌旁的一個小桌子上，每次跟祖先祈求希望能讓小燕進入祖先牌位，但每次擲筊都遭到反對。白冰冰看著女兒一直「孤零零」地在旁邊，心裡十分不捨，她認為：「這家是我的家，我是很多人的依靠，為什麼她要孤零零地在那裡？」

為了讓女兒「回家」，白冰冰今年決定與白家祖先進行一場特別的「溝通」。她以現代人的觀點向祖先分析利害關係，甚至半開玩笑地「恐嚇」祖先。她對祖先說，時代不同了，她自己也是女性，未來她若走了，難道也要跟女兒一起待在旁邊的小桌子嗎？ 她更向祖先保證，她的粉絲很多，不用擔心未來沒有香火供奉，終於順利擲出聖筊。最終，她選定了一個吉日，換了一個漂亮的牌位，正式將女兒迎入祖先神位中。

今年母親節，白冰冰將與《超級冰冰show》班底前往台中永興宮「服務媽祖」。（長興影視提供）今年母親節，白冰冰將與《超級冰冰show》班底前往台中永興宮「服務媽祖」。（長興影視提供）

隨著女兒的歸宿「搞定」了，白冰冰的心境也發生了轉變，她強調自己「現在不想再過那種傷心難過的日子」。白冰冰特別以「過來人」的身份，向所有母親提出誠懇的建議。她認為，母親是家庭的核心，「妳快樂，他們就歡樂。」

今年的母親節，白冰冰選擇走出家門去「服務媽祖」，5月12日將率領《超級冰冰show》班底前往台中永興宮與大家同樂。她認為，媽祖是大家的母親，而她自己也是很多藝人的母親。從過去年年哭到天亮的絕望，到如今能平靜地安排女兒的歸宿並關懷社會，白冰冰在第29個年頭選擇了放下與和解，用勇氣與智慧定義了屬於她的「母親節」。

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