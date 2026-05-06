心累到懷疑人生？5月財運洗牌：5星座「換跑道」賺更大

5月星象重磅預警：12星座不改就撐不下去！星座專家提醒，有些關係斷捨離，勇敢轉轉換跑道，可以讓你更強大。（本報製圖）



最近總覺得心累、想辭職？別擔心，那是冥王星在逼你「砍掉重練」。

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是賺錢還是耗能？星座專家許睿光提醒，當太陽在金牛座，加上水星入站金牛座（5/3），與冥王星逆行水瓶座（5/7）形成四分相，這不僅帶來「價值重整壓力期」，更揭示著「不改就撐不下去」警訊！

許睿光強調，金牛座主場的「5月」運勢核心很關鍵，它不是「順不順」的問題，而是我們還能不能繼續用舊方式、舊思維活下去。金牛掌管金錢、資源、安全感、價值，而自5/3水星進入金牛座後，緊接著又遇上5/6冥王星逆行水瓶組合，這意味著必然面臨結構重組、權力洗牌、未來趨勢的巨大衝擊。逼得大家忍不住心生疑慮：這份工作值得嗎？這段關係有價值嗎？我的收入對得起我的付出嗎？我要不要轉型？

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金牛想要安全，冥王星要你進化，當兩者衝突時，你會痛，但也會醒。如果你最近開始懷疑人生——那其實是好事。因為你正在走向更真實、更有價值的自己。

【金牛主場×冥王壓力：12星座運勢解盤】

♈ 牡羊座｜價值與收入的重整期（2宮 vs 11宮）

你會開始對「收入結構」極度敏感。可能覺得薪水不合理、分潤不公平，甚至懷疑這個圈子值不值得待。

➤壓力來自朋友、人脈或團隊，但轉機也在這裡。

♉ 金牛座｜人生方向大轉彎（1宮 vs 10宮）

你就是主角，也是壓力最大的人。工作、事業、社會角色正在逼你升級。很多金牛會出現：想轉職、想創業、想改變定位。

➤這不是衝動，是冥王星在逼你重生。

♊ 雙子座｜內在焦慮與信念重整（12宮 vs 9宮）

你表面沒事，內心其實很焦躁。你開始質疑：這條人生路對嗎？我相信的東西還適用嗎？這是「信念崩解期」，但也是覺醒前兆。

➤不要急著做決定，先釐清內在。

<♋ 巨蟹座｜人脈與資源的篩選（11宮 vs 8宮）

你會發現，有些關係，其實沒有價值，朋友、合作、團隊，可能出現利益衝突或金錢問題。這段時間要問：誰是真正支持你的人？誰只是消耗你？

➤別懷疑，斷捨離是必要的。

♌ 獅子座｜事業與關係的拉扯（10宮 vs 7宮）

你會卡在一個經典問題：我要事業，還是關係？伴侶、合作對象可能帶來壓力，甚至限制你的發展。

➤如果一段關係讓你變小，那它就需要被重新定義。

♍ 處女座｜未來方向重新規劃（9宮 vs 6宮）

你開始懷疑目前的工作模式：這樣做有前途嗎？這個專業還有價值嗎？可能會想進修、轉領域、甚至出國發展。

➤這是升級期，但會先經歷迷惘。

♎ 天秤座｜投資與親密關係檢視（8宮 vs 5宮）

你會面對兩個議題：投資有沒有回報？關係是不是失衡？可能會發現：投資報酬不如預期，或愛情裡付出不對等。

➤這段時間很現實，但也很清醒。

♏ 天蠍座｜關係重組與界線建立（7宮 vs 4宮）

伴侶、合作關係出現深層問題。你是否一直在壓抑自己？家庭與關係之間也可能出現拉扯。

➤這不是分不分的問題，而是：你要不要誠實面對自己

♐ 射手座｜工作壓力爆棚（6宮 vs 3宮）

日常工作、溝通、人際壓力變大。你會覺得：事情很多但不值得、溝通很累但沒結果。

➤這是在逼你調整「工作方式」，不是只是更努力。

♑ 摩羯座｜收入與自我價值衝突（5宮 vs 2宮）

你可能會出現：做喜歡的事賺不到錢、賺錢的事不快樂、這是一個非常現實的選擇題。

➤但真正答案不是二選一，而是：你是否要去換跑道，換工作，換個商業模式，不要再瞎忙了

♒ 水瓶座｜家庭與事業的重大拉扯（4宮 vs 1宮）

冥王星就在你這裡，變動最深。你會覺得：我是不是該重新定義人生？家庭、安全感、內在根基正在動搖。

➤你需要突破內在的制約，家庭的制約，去做你想做的事，可能也正在仔細的計算著如何置產買房子。

♓ 雙魚座｜思考模式與溝通壓力（3宮 vs 12宮）

內心的壓力，會迫使你用很實際的方式，對你身邊的人，去說出真心話。也可能你需要針對你目前的處境去溝通、去學習、去表達你真實的感受。

➤與其想太多、裹足不前，不如跟「影響你心境的那個人」傳達自己的真正想法，才能突破目前狀態。

當心累變成常態……金牛冥王四分相告訴我們：這不是順不順的問題，是「不改就等著被洗牌」。（許睿光提供）

（註：以上升為主，太陽可參考）

☆命理說法僅供參考☆

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