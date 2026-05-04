錄影後秒昏倒 氣象主播搶救2週仍離世震驚演藝圈

日本氣象主播吉田喬治錄影結束後突然昏倒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕長年活躍於日本東海地區的氣象主播吉田喬治（吉田ジョージ），先前在節目錄影結束後突然昏倒，緊急送醫。經過長達兩週搶救仍回天乏術，今（4）所屬經紀公司Office Keyword對外證實噩耗，宣布吉田喬治已於2026年5月3日辭世，享年56歲。

吉田喬治在休息室昏倒後，緊急送醫搶救兩週後仍告不治。（翻攝自X）

日本媒體圈近日壞消息不斷，上月17日吉田喬治完成《Switch！》現場錄影工作後，在後台休息時突然倒地，當場失去意識。工作人員緊急將他送往醫院急救，期間始終沒有恢復意識，歷經兩週搶救後，仍不敵病情撒手人寰。

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吉田喬治（左）最後發文還開朗樂觀、氣色紅潤。（翻攝自X）

令人鼻酸的是，吉田喬治17日當天稍早，還透過個人IG更新近況，Po出自己和節目來賓還有工作團隊合照，畫面中的他精神飽滿，氣氛輕鬆愉快。吉田喬治Po照時還配文：「感謝大家收看週四的節目」，幽默說自己在合照中刻意擺出棒球指叉球姿勢，沒想到節目錄製結束後，他卻意外倒下，這篇文章也成了他人生最後留下的訊息。

經紀公司對外發布訃聞，表示發生在吉田喬治身上的壞消息讓公司上下與旗下藝人難以置信，也向長期以來支持吉田喬治的觀眾們表達深切感謝。

吉田喬治所屬經紀公司Office Keyword對外證實噩耗。（翻攝自X）

消息傳出後，星友們紛紛表示震驚，諧星兵動大樹回憶，吉田喬治一直積極規劃未來，還曾經提到想挑戰喜劇盛事M-1大賽預選、經營YouTube頻道，沒想到，看起來蓄勢待發的他，竟就此殞落，讓人難以接受。

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