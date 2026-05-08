4歲女童電梯內死盯王識賢 突「大喊1句話」讓他當場愣住

王識賢分享被4歲女童死盯的趣事。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王識賢近日結束澎湖花火節行程後，在飯店電梯內竟被1名約4、5歲女童「死盯」，即使他戴著帽子、口罩還穿全黑外套，全副武裝到幾乎認不出來。不過，女童仍將視線鎖定王識賢，並突然大喊一句話讓他當場愣住，事後分享這起趣事也意外釣出女童媽媽。

王識賢透露，當天準備從飯店退房時，搭電梯途中遇見1對母女，由於自己戴著黑色棒球帽、口罩，加上全黑外套，原以為根本不會被認出，沒想到小女孩從踏進電梯開始，就一路盯著他看，讓他忍不住開始疑惑是不是被發現。

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沒想到電梯門一開，小妹妹突然舉起手指向王識賢大聲喊出「我知道你！」讓他瞬間嚇到，卻也笑說連自己都佩服小女孩的觀察力，「我包成這樣，妳還認得出我。」語氣滿是又驚又喜，彷彿遇到超級死忠粉絲。

事後，王識賢將這段趣事分享到社群平台，意外釣出小妹妹的母親留言認親，「是我，我就是那個小孩媽媽。」她也直呼實在太幸運，可惜當下沒有合照，還喊話下次見面一定要補拍；對此，王識賢則暖心回應，期待未來有機會再與這對母女相見，溫馨互動也讓不少網友直呼超可愛。

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