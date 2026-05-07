李珠珢直播10分鐘狂吸50萬 金主遭老婆抓包結局網喊讚

韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢以三振舞讓人氣不斷攀升。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢以三振舞讓人氣不斷攀升，昨（6）晚她在「浪LIVE」平台展開首場直播，以夢幻公主造型亮相的她，短短10分鐘吸金400萬鑽（約新台幣50萬元）。一名金主爸爸豪擲約40萬元新台幣成功搶下李珠珢專屬簽名與唇印卡，隔天被老婆抓包，沒想到老婆說了一句「刷這麼多錢是有目的」引起網友大讚：有氣度。

李珠珢在直播中以夢幻公主造型亮相。（翻攝自YouTube）

李珠珢的首場直播開始不到10分鐘，百萬級禮物「百萬鳳舞」、「百萬花魁」接連炸裂螢幕。官方祭出限定福利，抖內排行榜第一名就能獲得李珠珢親簽與專屬唇印卡，最後贏家為「珠珠收藏家」，他花費約台幣40萬元才奪下限定禮。

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珠珠收藏家開心在社群發文，隔天就被老婆抓包。原以為老婆會勃然大怒，沒想到她竟轉發老公貼文，幽默說：「早上滑脆看到我老公在直播刷這麼多錢，再往下滑才知道原來榜一有唇印卡，原來刷這麼多錢是有目的的」。

李珠珢短短10分鐘吸金400萬鑽（約新台幣50萬元）。（浪LIVE提供）

面對老公為了偶像花大筆錢，珠珠收藏家的老婆順勢開出補償清單，巧笑倩兮說：「原來是真的賺不少錢呀！那我也想要新衣服、新鞋子，還有保養品，謝謝你囉。」讓網友看笑，紛紛鼓掌叫好。

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