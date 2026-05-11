D社出手 Jisoo哥哥與BJ女直播主各說各話真相成羅生門

Jisoo親哥捲性侵疑雲，兄妹倆早無聯繫。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo親哥金智勳遭爆料涉嫌對BJ女直播主性侵未遂，前娛樂記者李鎮浩爆料Jisoo從去年開始就和金智勳斷絕往來，故對相關惡行一無所知。事件不斷延燒，如今韓媒《Dispatch（以下簡稱D社）》正式公開調查內容，分別訪問金智勳與女直播主，還原時間軸。

D社報導指出，金智勳當時透過直播平台「SOOP（前AfreecaTV）」觀看BJ女直播主B某直播，豪砸3萬5千顆星氣球，金額約350萬韓元（約新台幣8萬元）。當上金主爸爸之後，金智勳獲得約會機會，兩人4月15日在清潭洞的居酒屋見面，從晚間6點半一路待到10點，之後兩人就回到金智勳家續攤。

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對於前半段流程，金智勳與直播主B某大部分相同，包括一起搭車回家、吃宵夜、喝酒、坐在客廳沙發聊天。D社指出，真正的爭議點出現在「誰先進房間」，兩人說法迥異。

D社公開長篇調查內容，分別訪問金智勳與BJ女直播主B某，還原時間軸。（翻攝自Dispatch）

金智勳說，當初事B某自己起身走進主臥室，還坐在床上，所以他以為對方釋放「綠燈訊號」（願意發生親密行為），兩人才有進一步親密接觸。金智勳強調：「女方一個人進入男人獨居的主臥，誰都會那樣理解吧」。

B某則說，當時金智勳因服用助眠劑一直喊累、想睡覺，她為了讓金智勳趕快休息，才拉著他的手腕進房間。B某說：「我只是想把他安頓好後趕快離開，因為我之後還要回去開直播分享約會心得」。

床上發生了什麼事？雙方說法也大相逕庭，金智勳說，自己只是順勢擁抱、產生自然肢體接觸，強調B某完全沒有拒絕，更說如果B某不願意自己隨時都會停止；B某卻說，金智勳當時態度非常強硬，不但拉扯她，還將她壓制在床上，試圖褪去她的褲子。B某坦言自己當下常害怕，說了很多次「不要」，最後為了離開現場，只能藉口說「先去洗澡」。

金智勳與BJ女直播主B某，對誰先進入臥室說法完全相反。（翻攝自Dispatch）

D社報導，B某目前將案件指控升級為「強姦」，並提交驗傷單，表示自己在掙扎過程當中留下瘀傷。B某律師強調：這不是金錢糾紛，如果（B某）真的想勒索，就不會直接報警。

金智勳對於B某及其律師的說法強烈反擊，還覺得自己被「仙人跳」，他強調家裏有兩間浴室，如果B某真的想離開，完全可以直接走人，否認自己曾經限制對方行動。金智勳認為，B某早就知道他是藝人家屬，懷疑整起案件就是要錢，更撂下狠話說未來會控告對方誣告罪。

目前，公說公有理，婆說婆有理，D社認為最大的問題在於，雙方對同一個夜晚、同一空間的記憶截然不同，現仍缺乏直接證據，讓案件陷入「到底誰在說謊」的巨大爭議。

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