自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

D社出手 Jisoo哥哥與BJ女直播主各說各話真相成羅生門

Jisoo親哥捲性侵疑雲，兄妹倆早無聯繫。（法新社）Jisoo親哥捲性侵疑雲，兄妹倆早無聯繫。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo親哥金智勳遭爆料涉嫌對BJ女直播主性侵未遂，前娛樂記者李鎮浩爆料Jisoo從去年開始就和金智勳斷絕往來，故對相關惡行一無所知。事件不斷延燒，如今韓媒《Dispatch（以下簡稱D社）》正式公開調查內容，分別訪問金智勳與女直播主，還原時間軸。

D社報導指出，金智勳當時透過直播平台「SOOP（前AfreecaTV）」觀看BJ女直播主B某直播，豪砸3萬5千顆星氣球，金額約350萬韓元（約新台幣8萬元）。當上金主爸爸之後，金智勳獲得約會機會，兩人4月15日在清潭洞的居酒屋見面，從晚間6點半一路待到10點，之後兩人就回到金智勳家續攤。

對於前半段流程，金智勳與直播主B某大部分相同，包括一起搭車回家、吃宵夜、喝酒、坐在客廳沙發聊天。D社指出，真正的爭議點出現在「誰先進房間」，兩人說法迥異。
D社公開長篇調查內容，分別訪問金智勳與BJ女直播主B某，還原時間軸。（翻攝自Dispatch）D社公開長篇調查內容，分別訪問金智勳與BJ女直播主B某，還原時間軸。（翻攝自Dispatch）

金智勳說，當初事B某自己起身走進主臥室，還坐在床上，所以他以為對方釋放「綠燈訊號」（願意發生親密行為），兩人才有進一步親密接觸。金智勳強調：「女方一個人進入男人獨居的主臥，誰都會那樣理解吧」。

B某則說，當時金智勳因服用助眠劑一直喊累、想睡覺，她為了讓金智勳趕快休息，才拉著他的手腕進房間。B某說：「我只是想把他安頓好後趕快離開，因為我之後還要回去開直播分享約會心得」。

床上發生了什麼事？雙方說法也大相逕庭，金智勳說，自己只是順勢擁抱、產生自然肢體接觸，強調B某完全沒有拒絕，更說如果B某不願意自己隨時都會停止；B某卻說，金智勳當時態度非常強硬，不但拉扯她，還將她壓制在床上，試圖褪去她的褲子。B某坦言自己當下常害怕，說了很多次「不要」，最後為了離開現場，只能藉口說「先去洗澡」。

金智勳與BJ女直播主B某，對誰先進入臥室說法完全相反。（翻攝自Dispatch）金智勳與BJ女直播主B某，對誰先進入臥室說法完全相反。（翻攝自Dispatch）

D社報導，B某目前將案件指控升級為「強姦」，並提交驗傷單，表示自己在掙扎過程當中留下瘀傷。B某律師強調：這不是金錢糾紛，如果（B某）真的想勒索，就不會直接報警。

金智勳對於B某及其律師的說法強烈反擊，還覺得自己被「仙人跳」，他強調家裏有兩間浴室，如果B某真的想離開，完全可以直接走人，否認自己曾經限制對方行動。金智勳認為，B某早就知道他是藝人家屬，懷疑整起案件就是要錢，更撂下狠話說未來會控告對方誣告罪。

目前，公說公有理，婆說婆有理，D社認為最大的問題在於，雙方對同一個夜晚、同一空間的記憶截然不同，現仍缺乏直接證據，讓案件陷入「到底誰在說謊」的巨大爭議。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中