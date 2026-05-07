未來10天最危險 4星座恐衝動爆氣 連人際、感情都遭殃

火星與木星之間形成了90度的四分相，4星座必須注意控制情緒。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月初受到「火星刑木星」星象影響，走到充滿能量、極具挑戰性的相位。由於火星與木星之間形成了90度的四分相，這段期間充滿擴張的行動力，也暗藏許多情緒炸彈。未來約8至10天，許多人可能會情緒失控，艾菲爾老師指出牡羊座、射手座、雙子座、處女座被歸類於「情緒失控高風險星座」。

代表擴張、幸運與樂觀的木星和代表行動力、衝動、欲望的火星形成成四分相，這股力量會將焦慮無限擴大，即使微小的刺激都能引發誇張的生理與心理反應，被點名的4星座要避免盲目樂觀、衝動失控、賭徒心理。艾菲爾老師提醒，這段期間情緒管理將成為能否全身而退的關鍵。

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●牡羊座

艾菲爾老師指出，牡羊座本週體感就像剎車失靈，生活中出現的任何小挫折、阻礙都可能引爆牡羊座的情緒，要特別防止「急火攻心」。尤其是當牡羊座以為自己在爭口氣的時候，其實都在消耗過去累積的人脈資本，做重大決定之前先深呼吸，然後倒數10秒，不要一發火就口不擇言。

●射手座

木星守護著射手座，受到星象影響，要特別注意不要出現過度傲慢。艾菲爾老師提醒要警惕盲目豪賭，射手座容易投資或承諾上過度膨脹，簽合約的時候務必要看清內容，不要見獵心喜以為自己簽下大單，注意，魔鬼經常藏在細節裡。這段期間不要想著大步往前，在原地好好整理自己的心緒，才是最安全的作法。

●雙子座

火木相刑會讓雙子座的大腦變得混亂，進而導致將許多資訊被放大，做出錯誤決策。艾菲爾老師提醒千萬不要因為接受過多訊息，對身邊的人不耐煩，這樣只會導致衝突發生。這段期間雙子座不妨來個小閉關，遠離非必要的社交干擾，一次只專注在一件小事上。

●處女座

處女座本週會面臨內在秩序混亂，這源於火木衝突導致處女座對細節太過執著，逐漸演變成毀滅性焦慮。有伴侶的處女座不要把事情過度放大，放下對完美的執著，對方有時候說出口的話只是無心之言，不要扭曲別人的言論，因為非常可能是你想得太多。艾菲爾提醒，接受不完美才是療癒之道。你所執著的其實只是木星投射在火星上的巨大幻象。

☆民俗說法僅供參考☆

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