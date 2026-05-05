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娛樂 日韓

越紅越難演！《地獄占星師》戶田陷還原度風暴

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星戶田惠梨香因主演新劇《地獄占星師》演技廣受關注，不過在戲中的「妝容」卻在社群引發兩極評價。

該劇根據2021年過世的占卜師細木數子的半生改編，故事描繪她從17歲到66歲的人生，由戶田一人橫跨長時間演出；自Netflix上架後，作品進入日本熱門排行榜前段班，話題性相當高。

戶田惠梨香在《地獄占星師》的妝容引發觀眾熱議。（Netflix提供）戶田惠梨香在《地獄占星師》的妝容引發觀眾熱議。（Netflix提供）

劇中一大特色，是戶田從10代演到60代的妝容變化，不少網友稱讚：「戶田老妝的側臉真的很像細木數子」，但另一方面也有批評聲音：「要演晚年的細木數子還是太年輕，就算用了特殊化妝也沒有那種氣勢」、「我對戶田的印象還停留在《大戀愛》、《詐欺遊戲》、《死亡筆記本》，這種濃妝反而有點違和。」

事實上，不只這部作品，近年Netflix有多部以「真實人物」為原型的影視作品；像是2019年的《AV帝王》由山田孝之飾演AV導演村西透，引發高度話題、2021年的《淺草小子》中，柳樂優彌飾演北野武，以及2024年的《極惡女王》等，都屬於這類作品，觀眾對「還原度」的要求也逐漸提高。

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