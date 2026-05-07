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娛樂 最新消息

媽祖疼你！5月9日天后聖誕 命理師揭「5生肖」貴人財氣雙收

媽祖聖誕帶旺運勢，命理專家透露，5/9這天也是向媽祖祈福、轉運與化解關卡的重要時機點。（本報資料照）媽祖聖誕帶旺運勢，命理專家透露，5/9這天也是向媽祖祈福、轉運與化解關卡的重要時機點。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆3月23日（即國曆5月9日）星期六，是天上聖母聖誕，全台各地廟宇會舉辦隆重的祝壽、繞境進香活動，形成「三月瘋媽祖」的盛況。

除了要以虔敬的心態敬奉媽祖，命理達人艾菲爾提醒，媽祖聖誕這一天，民間深信天地之氣最為清明溫和，其實也是向媽祖祈福、轉運與化解關卡的重要時機點，其中又以「5個生肖」特別受到守護，只要心存正念，便容易遇到貴人、迎來轉機，甚至在關鍵時刻被輕輕推一把，走向更順遂的道路。

➤猴│長輩提攜．迎關鍵轉機

．整體運勢：實力具備，只欠東風。這段時間「資深長輩」或「重量級客戶」都是你的關鍵貴人。在媽祖聖誕這股溫柔而堅定的守護能量下，你會發現，那個「關鍵人物」開始浮現。

．行動指標：放下逞強，用真誠的態度主動請教。謙卑不是退讓，而是讓貴人有機會靠近你。

➤龍│正財流動．穩中見利多

．整體運勢：思緒回穩，財運回歸基本面。不再盲目追求快錢，理性的財務重整將帶動財氣回流。媽祖聖誕的能量，會讓你的思緒逐漸回穩，特別是在財務決策上，能看得更長遠、更實際。

．行動指標：留意理財建議或長輩提醒，不急著賺快錢，穩紮穩打的投資策略最能守住財富。

➤雞│細節開光．財運上升中

．整體運勢：財運並非暴發，而是「積沙成塔」。過去忽略的小機會或人脈，將開始帶來實際收益。你一向重視細節，但最近可能感覺努力與回報不成正比。這段期間，媽祖的庇佑會讓你重新看見那些「被忽略的關鍵」。

．行動指標：保持對金流細節的敏感度，專注於提升品質，財富自然會隨著節奏穩步上升。

➤鼠│卡關局面．歡喜迎轉機

．整體運勢：近可能卡在某個不上不下的狀態，無論是工作、人際還是金錢，都有一種「差一點」的感覺，但在媽祖聖誕的加持下，這種停滯的局面開始鬆動。一個平凡的對話或臨時的決定，都可能成為破局的「突破口」。

．行動指標：嘗試換個角度思考，不要害怕小小的改變，行動起來就會引發連鎖的正面效應，讓整個局勢逐漸往有利方向發展。

➤豬│福氣自來．家和萬事興

．整體運勢：運勢穩定的根基在於「內在與家庭」。家人的支持是你最強大的底氣，關係和諧則萬事興旺。媽祖聖誕的能量，會特別加強你在家庭與情感層面的守護，過去的小摩擦也有機會自然化解。

．行動指標：珍惜與親近之人的互動，先求內在安定再求外在成就，福氣會在日常溫暖中悄悄累積。

☆命理說法僅供參考☆

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