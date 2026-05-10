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從小在應召站長大！陳鎮川曝「生存法則」 談張惠妹：超乎預期

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持三立實境訪談節目《坐吧！聊聊》，本週節目邀請到樂壇「造王者」、天后張惠妹經紀人陳鎮川登場，罕見大方揭開自己成長背景與人生故事。

黃鐙輝（左起）、黃嘉千、陳鎮川、小禎錄製節目《坐吧！聊聊》。（徽摩立科技提供）黃鐙輝（左起）、黃嘉千、陳鎮川、小禎錄製節目《坐吧！聊聊》。（徽摩立科技提供）

節目一開場，陳鎮川就丟出震撼彈，坦言自己從小在北投應召站環境中長大，阿嬤曾經經營當地最大應召站，規模多達數十位小姐，媽媽也一同管理。回憶當時光景，他描述：「下午三、四點就會看到一整排小姐開始化妝，五、六點門口就停滿數十輛摩托車等接人。」晚間陪客吃飯後，小姐們再回來，有些甚至換上便服與熟客續攤，生活樣貌讓主持群聽得目瞪口呆，黃鐙輝當場張大嘴直呼不可思議，小禎也忍不住驚呼：「你根本是在女人堆裡長大！」

在這樣的成長環境中，陳鎮川也培養出獨特的「生存法則」，他坦言從小學會的就是「閉嘴」，多聽少說，「被多打幾次就會懂」。甚至小時候只要考不好，就會主動跪在神明桌前反省。

從複雜童年走進娛樂圈，陳鎮川的人生同樣精彩。他從唱片公司工讀生做起，負責包裝卡帶、跑通告送MV，第一次見到偶像蘇芮與黃鶯鶯時，緊張到不敢說話。退伍後加入綜藝節目《歡樂一百點》，還曾負責「用聚光燈打菲哥的頭」，與張菲對詞的經驗，讓他見識到綜藝現場的即興魅力。之後他投入編劇與寫詞工作，曾在節目《連環泡》中被王偉忠丟劇本，壓力之大卻也快速成長。他創作的第一首歌，就是金城武演唱的《標準情人》，更笑說對金城武的印象是「無時無刻都在發光」。

陳鎮川透露阿嬤曾經在北投經營當地最大應召站。（徽摩立科技提供）陳鎮川透露阿嬤曾經在北投經營當地最大應召站。（徽摩立科技提供）

談到事業轉折，陳鎮川坦言寫詞的創作爆發力其實來自「窮」，因為當時最大的心願，就是替媽媽買一間房子。而後成為經紀人，他找到人生真正的成就感，「我喜歡被人依賴，讓一個人過得很好，會讓我很有成就感。」

身為打造無數演唱會的幕後推手，他特別點名張惠妹最讓他印象深刻，「她在舞台上的能量，永遠都超過我的預期，會為整場演唱會加分。」語氣中滿是佩服。至於感情生活，陳鎮川也難得鬆口，透露目前與伴侶穩定交往14年，雖然年齡差距大，但感情依舊甜蜜。他坦言，會選擇走入婚姻，是在母親過世後，感受到前所未有的孤單，「那時候才真正渴望有一個家人陪在身邊。」

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