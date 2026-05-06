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娛樂 最新消息

阿喜當眾認了「考慮與無尊分手」 交往5年想放過彼此

阿喜（右）近日在《小姐不熙娣》上鬆口認有考慮和無尊（左）分手。（本報組合資料照）阿喜（右）近日在《小姐不熙娣》上鬆口認有考慮和無尊（左）分手。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕阿喜與無尊穩定交往邁入第5年，近日卻在「小S」徐熙娣、派翠克主持的《小姐不熙娣》鬆口坦言「有考慮分手」，甚至直白表示「想說要不要放過彼此」，她坦承如今與無尊已經「沒什麼話聊」，對感情也逐漸變得淡漠，真實心聲讓現場來賓全嚇傻。

阿喜近日在節目中透露，與無尊聊天時常聽他重複聊起過去的大學回憶，忍不住苦笑說「他會講一百次一樣的話。」坦言兩人相處久了後，已經逐漸缺乏新鮮感。當小S直接追問「那你為什麼還不跟他分手？」阿喜先開玩笑表示會先封鎖他，隨後又認真鬆口「就是有在考慮...」坦承自己本來就是恐婚一族。

雖然不是完全看不到未來，但阿喜現階段覺得彼此相處「偏無聊」，才讓她忍不住冒出「想說要不要放過彼此」的念頭，她也透露因已年屆39歲，目前人生順位已經改變，家人排第一、毛小孩第二、工作第三，感情不再是最優先的事情。

當被問到無尊排第幾時，阿喜停頓幾秒後回答是「興趣」，隨後更坦言「我覺得對感情有一點淡漠。」不過，她也表示無尊其實感受到兩人之間的問題，曾試著改變溝通方式，但她仍忍不住對男友說，「我滿想自己待著！」希望彼此都能往更好的方向成長，而不是一味遷就對方。

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