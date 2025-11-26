自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧疑遭杜強掌摑片瘋傳！網嚇傻：力道大到車外都聽見

網友流出疑似杜強在保母車內搧于朦朧巴掌的影片。（翻攝自Threads）網友流出疑似杜強在保母車內搧于朦朧巴掌的影片。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧離世，引發粉絲與演藝圈震驚，然而事件尚未平息，近日網上流出一段疑似他遭生前經紀人杜強賞巴掌的影片，輿論再度炸裂；許多網友痛呼：「看得心都碎了」、「這根本不是管理，是控制」。

該段影片在Threads瘋傳，畫面中杜強疑似在保母車內搧于朦朧巴掌的畫面流出，當時于朦朧結束戲劇《一傘煙雨》拍攝，與粉絲一邊打招呼一邊走上保母車，才剛走進車內，一名疑似杜強的男子突然伸手賞了他一巴掌，力道之大，甚至連車外都聽得一清二楚，讓人看得心驚。

雖然影片無法百分百確認人物身分，但因環境、側臉輪廓都與于朦朧極為相似，使網路輿論瞬間暴走，不少粉絲直說「看得我手指都抖了…」、「他到底承受了多少我們不知道的委屈？」

于朦朧離世後，有不少粉絲回頭整理兩人過去的相處片段，許多網友指出：杜強對于朦朧「講話像在教訓人」、工作場合上「杜強表情常像在壓力管理」，加上影片曝光後，指責聲浪更大。

但也有網友保持理性，提醒「影片需查證」、「不能以片段定罪」，希望外界不要讓未經查實的情緒性言論擴大傷害；無論如何，不管該影片是否真為本人，輿論都急切盼望相關單位出面澄清，給粉絲與大眾一個交代。

