娛樂 最新消息

陳曉離婚陳妍希9個月 驚現臉頰凹陷「暴瘦9公斤」模樣

陳曉在《大生意人》中為角色減重，也是他8年再次剃頭留辮。（愛爾達電視提供）陳曉在《大生意人》中為角色減重，也是他8年再次剃頭留辮。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳曉、孫千領銜主演的古裝劇《大生意人》，是陳曉首次主演「大男主」經商劇，睽違8年再次剃頭留辮挑戰「清朝裝扮（清裝造型）」，超凍齡的不變帥氣模樣、亦掀起討論熱潮。另外，即便拍攝天氣條件嚴峻，在零下20度中，他也堅持以素顏出鏡，展現書生的滄桑感，不少網友看完預告片後，驚呼大讚「不愧是不老男神！」

陳曉和陳妍希今年2月宣布痛斬8年婚姻，相較於女方經常更新近況，陳曉反而是最近才活躍社群，也是為了宣傳新戲。他自己也曾在訪問中透露，為了更貼近「古平原」這個角色，他提早兩個月學習算盤、研讀山西票號史料，還特意減重9公斤，僅為了契合人物的形象。

陳曉在《大生意人》再次展現細膩的眼神戲，完美演繹「古平原」從流放邊疆的文弱書生，到商界梟雄的蛻變，就如同他劇中那句台詞「做生意就是做戲，做戲就是做人，經商者小道謀生、大道謀國」般，用商業手段挽救國家經濟命脈，逆襲成革新「商王」。

孫千在《大生意人》劇中打破傳統古裝女主角的刻板印象，飾演武力、智謀雙在線的鏢局千金。（愛爾達電視提供）孫千在《大生意人》劇中打破傳統古裝女主角的刻板印象，飾演武力、智謀雙在線的鏢局千金。（愛爾達電視提供）

這齣戲配角陣容同樣看點十足，有黃志忠、成泰燊、梁冠華、劉佩琦、朱茵等老戲骨，還有朱亞文、李純、柯藍等實力演員，構成了一幅鮮活的晚清商界群像。

此外，劇組班底也堪稱黃金陣容，不僅力邀擅長歷史正劇和人物塑造的張挺導演執導，劇中造型則由《延禧攻略》服裝指導宋曉濤操刀，劇組更耗資破1500萬人民幣（約6640萬台幣）打造劇中的古城票號街，還通過杜比音效與4K畫質強化晚清社會「萬花筒式」的複雜性。《大生意人》11月25日起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

