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娛樂 最新消息

家樂福新名字曝光！倒過來唸竟變「統神.com」 萬人笑瘋：回不去了

〔娛樂頻道／綜合報導〕家樂福品牌授權將於6月30日到期，統一集團旗下多家分店近日陸續出現新名稱「康達盛通」，引發外界關注。沒想到消息曝光後，網友意外發現將「康達盛通」倒過來念，諧音竟神似「統神.com」，相關討論瞬間在社群平台發酵，吸引破萬人笑喊「回不去了！」

家樂福多家分店近日陸續更名為「康達盛通」，卻因倒過來念神似「統神.com」意外掀起討論。（本報組合資料照）家樂福多家分店近日陸續更名為「康達盛通」，卻因倒過來念神似「統神.com」意外掀起討論。（本報組合資料照）

台灣家樂福自統一集團全資收購後，因品牌授權合約限制，7月起將不得繼續使用「家樂福」名稱。目前包括新店店、中和店、淡新店、經國店等多家分店的Google地圖地標與官方臉書粉專，已陸續更名為「康達盛通」，部分粉專也同步標註「原家樂福」字樣，協助消費者辨識。不過新名稱曝光後，不少網友認為辨識度不如當年大潤發更名「大全聯」，直言名字不太好記。

相關消息在Threads及臉書社團迅速擴散後，一名網友發現「康達盛通」若倒過來念，發音近似「統神.com」，意外掀起大批網友玩梗，許多人留言表示「結果本名沒人記得，只記得統神.com」、「以後去買東西腦中都會自動播放統神了」、「這名字已經回不去了」，讓原本嚴肅的品牌更名話題瞬間歪樓。

對於外界關注的新品牌名稱，統一集團董事長羅智先日前於股東會表示，受到境內法規及合約限制，在6月30日前無法提前公開正式品牌名稱，自7月1日起也不得再使用「家樂福」品牌，屆時將正式對外揭曉全新品牌。家樂福深耕台灣市場逾30年，此次品牌更迭不僅象徵一個時代的結束，也讓外界更加好奇統一集團未來將如何重新定位這塊零售版圖。

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