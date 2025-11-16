不向命運低頭！徐亨經歷破產離婚 感動再發文

資深男星徐亨近日再成焦點。（翻攝自徐亨臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲資深男星徐亨今年4月罕見露面但身形變圓被熱議，當時他坦承自己不是發福，而是23年因腦瘤動手術，後續長期吃藥導致水腫、月亮臉，體重更一度破百，當時更證實已與小14歲妻子黃于倫離婚，淨身出戶。

徐亨多年來飽受債務壓力與健康問題，3天前公開近況表示：「我經歷了，破產，破病，離婚（淨身出戶），母親往生了，人生所有最坎坷的事都被我碰到了！」消息傳開後，媒體大篇幅報導讓徐亨再成焦點，對此，他也感動回應。

透過臉書再度發文，徐亨感謝媒體的關心鼓勵溫馨報導，真心感謝，並且感謝所有好友鐵粉們的支持鼓勵，他說：「有您們的支持鼓勵，關心愛護，我一定會更加堅強努力，很真心的感謝您們，感恩！」

而這些日子對徐亨來說，最讓他失落的是自己熱愛的演藝工作幾乎完全停擺，他坦言：「現在活著的意義，只剩努力還債！而我最熱愛的演藝工作…完全沒通告…已經好久沒有演藝工作了……」久未接戲、收入中斷，讓他不得不面對最現實的求生難題。

儘管如此，徐亨仍自我勉勵：「活的好累，但是又何奈，無可奈何…只能一直為自己加油打氣，努力的活著，加油吧！」不少粉絲留言安慰，希望他能撐過低潮、重新出發。

