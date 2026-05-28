震撼彈！木村拓哉等了15年 宣布北流開唱藏驚喜

木村拓哉宣布11月13、14日前進北流開唱。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本天王木村拓哉今（28）重磅宣布，將於11月13日、14日在台北流行音樂中心（Taipei Music Center）開唱，而且讓台灣粉絲瘋掉的是，11月13日剛好就是他的54歲生日，等於把生日場直接獻給台灣。

木村拓哉粉絲俱樂部稍早發信宣布新專輯《Checkpoint》，也提到全新巡演，9月5日將從日本兵庫縣開跑，之後包括首爾、福岡，以及11月的台北場。

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開唱消息曝光後，日本與台灣社群瞬間暴動。因為就在日前，木村拓哉才突然在社群PO出拿著吉他的帥照，並宣布跳槽到新音樂廠牌「C&C STAGE」，當時他還特別提到一句：「包含海外在內，希望能接觸更多人。」短短一句話就讓亞洲粉絲開始暴動猜測。

這次木村的新廠牌「C&C STAGE」，其實藏滿他自己的浪漫設定。「C&C」來自他官方粉絲俱樂部名稱，木村自稱「Captain（船長）」，粉絲則叫「Crew（船員）」，整個名稱就是他和粉絲專屬的暗號。

此外，木村自從2016年 SMAP 解散後，雖然在日本辦過3次巡演，但海外演唱會幾乎是「傳說等級」；上一次SMAP海外正式演唱會，甚至已經要追溯到2011年的北京場。

如今15年過去，木村終於再次踏出日本，前進台北演出，消息讓不少粉絲又驚又喜。

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