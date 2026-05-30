恭喜！45歲孫淑媚碩士學位到手 畢業照曝光洩「最真實狀態」

45歲孫淑媚曬出畢業照分享喜訊，順利完成碩士學業並通過口試，開心解鎖碩士身分。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲金曲台語歌后孫淑媚近年憑藉凍齡外貌被網友封為「台版Jennie」，除了維持亮眼狀態之外也持續充實自我，她今（30日）開心分享畢業喜訊，正式完成世新上海境外碩士在職專班學業，成功解鎖碩士身分，並坦言論文撰寫過程雖然辛苦，但順利完成口試仍讓她相當開心。

14歲出道的孫淑媚稍早在社群平台曬出畢業照，興奮寫下「畢業了！」更分享攻讀碩士期間的心路歷程，她透露論文寫得非常辛苦，好在已順利完成口試，雖然後續還有不少內容需要修改，但總算跨過重要關卡。不僅如此，孫淑媚也引用老師曾說過的一句話，「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」並幽默表示自己確定有達成這2個標準。

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此外，孫淑媚也感謝一路上給予協助的老師與同學們，開心向自己喊話「恭喜孫同學畢業了！」貼文中更附上「畢業快樂」、「碩士解鎖」、「論文高難度」等標籤分享喜悅。消息曝光後，不少粉絲也紛紛獻上祝福，恭賀她在演藝事業之外，再完成一項人生重要里程碑。

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