差點以為是AI！小甜甜布蘭妮才剛同框髮型師…超狂舞姿再度引爆網議

小甜甜布蘭妮（右）改回直髮造型和髮型師Chris Appleton合影。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小甜甜布蘭妮又留回2000年的清秀直髮了！明星御用髮型師克里斯阿普爾頓（Chris Appleton）昨突然在個人IG曬出他和小甜甜布蘭妮的合照，感動發文：「在英國長大的我，從小就聽著布蘭妮的歌度過無數個美好時光。我做夢都沒想到，有一天我會站在椅子後面（或者更確切地說，是她站在我後面，哈哈），幫她做頭髮。有些事真的會像輪迴一樣圓滿。她不僅是位偶像，也是我見過最真誠、最溫柔的人之一。」

身為金卡戴珊、珍妮佛蘿培茲、杜娃黎波的御用髮型師，克里斯阿普爾頓對於能幫自己的偶像做頭髮感到十分興奮。一頭柔柔亮亮、閃閃動人的側分秀髮，彷彿讓人回到布蘭妮2000年事業顛峰時期的風華絕代。不少粉絲，看到布蘭妮最新造型時，還一度以為是AI影像生成，因為照片中的布蘭妮看起來十分年輕、目光清澈有神，有別近幾年的神韻。

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小甜甜布蘭妮今在社群PO出超狂舞姿，再度引爆網議。（翻攝自IG）

沒想到，才過一天，原來梳得發亮的筆直秀髮，就又再度回到「辣舞小甜甜」的狂放與瀟灑了，黑色高禮帽，搭配黑色西裝，內搭貼身高叉內衣，有網友表示，猛一看，還以為是魔術表演的助理小姐哩！

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