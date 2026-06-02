孫綻4天前放閃「成家立業是夢想」 米可白今認無共識已分手

米可白（右）與孫綻感情畫下句點，目前已是分手。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白與孫綻交往3年多，原本兩人已經有要往結婚的方向努力，加上孫綻上月29日才在殺青酒上大聊對婚姻的憧憬與對米可白的愛，今卻爆出分手消息，沒想到才過了短短四天就風雲變色，讓人不勝唏噓。經紀人今向本報表示其實這2人一直都有在聊未來的規劃，最後沒共識，是和平分手，也沒有第三者。

米可白經紀人表示分手是兩人經過一段時間的深思熟慮後所做出的決定，最終對於未來藍圖始終無法達成共識，因此決定先退回朋友關係。經紀人也提到米可白本來就不是情緒起伏激烈的人，因此兩人在討論過程中都以理性態度面對，並和平做出決定。

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孫綻（右）上月29日出席殺青酒，言談間對米可白還充滿愛意。（台視提供）

至於「未來藍圖」這樣撲朔迷離的詞彙，經紀人沒有解釋真正內容。但孫綻上月29日在《寶島西米樂》殺青酒卻對未來規劃有明確夢想，他受訪時再度強調「成家立業一直是我心中的夢想」，目前正一步一步朝目標前進，希望靠自己的努力實現理想。

被追問成家立業進度，孫綻表示：「就是往那個方向去，向著標竿起跑，目標在那邊，繼續努力。」至於是否已經開始準備和米可白的結婚基金，他則幽默以股市比喻：「現在台股46489點，上次訪問才3萬5，這份努力就隨著台灣指數一起往上飆。」

談到投資狀況，孫綻笑稱因為演出《寶島西米樂》近一年，也累積了不少收入。他坦言看到盧彥澤結婚、生子後相當羨慕。沒想到話才剛說完，盧彥澤立刻虧他：「你這樣下去，台積電會從1張變0張！」逗得現場笑聲不斷。然而，當時滿溢的對未來憧憬，如今對照兩人短短數日後傳出分手消息，也難免讓外界感到唏噓。

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