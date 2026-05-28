最美星二代蔡中泠21歲生日 老爸蔡詩萍被邊緣化

蔡詩萍和林書煒的愛女蔡中泠昨迎來21歲生日。（翻攝自林書煒臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕作家蔡詩萍現任台北市政府文化局局長，和妻子、前主播林書煒獨生女蔡中泠昨（27）日迎來21歲生日，目前人在日本求學，夫妻倆在社群平台曬出多張照片送上祝福，蔡詩萍更自嘲女兒美貌讓他被邊緣化。

林書煒感性發文說，時間真的好快，彷彿只是轉眼間，那個爸媽抱在懷裡的寶貝，已經長成了有想法、有勇氣的成熟女孩兒，「祝福寶貝：日日美好、健康平安喜樂，生日快樂，無論在天涯海角，只要妳回頭，爸媽會一直都在。」

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林書煒昨也曬出女兒小時候一家三口甜蜜合照。（翻攝自林書煒臉書）

隨後蔡詩萍也跟進發文，透露女兒人在東京，連續3年了，都沒法跟她在生日當天一塊吃飯，點蠟燭，唱生日快樂歌，不免小小遺憾，「但女兒很乖巧，總是不讓我們擔心。」透露昨天忙了一整天，除了大早跟她傳LINE先祝福生日快樂外，也一直想，要說點什麼關於一位老爸爸的心情。

後來想想，蔡詩萍自認最大優勢是寫作，即將要出一本寫給女孩兒的情書，所以先透露一些內容，「她媽咪貼了幾張照片，說真的，女兒太像媽咪了，我完全被邊緣化，但，那又怎樣呢，女兒是『我們的』女兒，像誰，一點不重要，重要的，是『我們的』女兒很美麗。」

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