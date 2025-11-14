自由電子報
娛樂 最新消息

坤達、陳柏霖5藝人涉閃兵起訴 檢求刑2年8月

〔記者陳彩玲／台北報導〕檢警今年2月掃蕩以男子陳志明為首的閃兵集團，先前已起訴藝人王大陸、陳大天等9人，後續又執行2波搜索、拘提，今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。

至於先前自行前往新北地檢署自首的藝人唐振剛、薛仕凌與阿達等人，另案偵辦中。

起訴書指出，陳志明於2010至2011年間，教導修杰楷、謝坤達等5藝人，至區公所申請役男變更體位複檢，從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，複檢階段再由陳男代為量測自費附掛的24小時血壓機，取得中度或重度高血壓，因而取得免役資格，事成後收取10萬至30萬元不等費用。

藝人謝坤達涉閃兵遭起訴。（資料照）藝人謝坤達涉閃兵遭起訴。（資料照）

2011至2014年間，陳志明和李姓友人，又協助無罹患高血壓疾病的古姓役男等5人，以相同方式取得內政部核發的免疫證明書，分別收取10萬元至22萬元不等費用。

台北地檢署今依違反妨害兵役、偽造文書等罪，起訴陳志明等12人，並痛批陳男利用制度漏洞，指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，讓眾多役男規避服兵役義務，犯罪情節重大等情，建請法院從重量處6年徒刑。

至於陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉，檢方痛批5人為公眾人物，享有高度媒體關注，以及名聲帶來的社會紅利，對青年世代具相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物的期待與公民應盡的責任，考量5人法定役期均為1年10月，建請法院量處2年8月徒刑。

另被告古姓役男等5人，因工作等個人因素，委託陳志明逃兵，嚴重破壞兵役制度公信，其中法定役期為4個月者，建請法院量處1年徒刑；法定役期1年者，建請法院量處2年2月徒刑。

對此，坤達經紀人低調回應：「深切反省，一切配合司法。」

