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娛樂 最新消息

王彥程送台灣零食！韓華鷹竟集體拒吃「小泡芙」 背後原因曝光全懂了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣投手王彥程最近成為球迷關注的焦點，昨天（13日）韓華鷹公開他的訪問影片，竟意外揭露不少南韓選手不吃台灣零食「小泡芙」，原因令人很意外。

王彥程分享自己為韓華鷹隊友送上小泡芙。（翻攝自YouTube）王彥程分享自己為韓華鷹隊友送上小泡芙。（翻攝自YouTube）

王彥程連兩場拿下勝投，好成績、帥氣的外表，加上抱著奶奶痛哭的畫面，瞬間擄獲南韓球迷的心，獲封「王女婿」、「台灣王子」的稱號，連南韓球迷都回覆台灣網友：「我們會好好照顧他！」意外成為台韓友好之間的橋樑。

韓華鷹的YouTube影片打有正體中文，讓王彥程覺得太棒了。（翻攝自YouTube）韓華鷹的YouTube影片打有正體中文，讓王彥程覺得太棒了。（翻攝自YouTube）

韓華鷹似乎也看準了台灣市場，部分YouTube頻道上都有正體中文，讓王彥程開心到拍手，「大家都說很有心！」一旁的翻譯金善赫則問王彥程是否能夠去台灣玩，王彥程也大方邀請：「我住在花蓮，但我練習都在台北，他們要來，我就去台北找他們。」

王彥程聽到小泡芙有「全壘打球」的意思，一度滿頭問號。（翻攝自YouTube）王彥程聽到小泡芙有「全壘打球」的意思，一度滿頭問號。（翻攝自YouTube）

王彥程送上小泡芙竟然被打槍？原來小泡芙在南韓叫作「全壘打球」。（翻攝自YouTube）王彥程送上小泡芙竟然被打槍？原來小泡芙在南韓叫作「全壘打球」。（翻攝自YouTube）

王彥程也透露，前幾天發送台灣零食小泡芙給隊友們，表示如果大家還想再吃，會再請台灣親友幫忙帶來，一旁的南韓工作人員解釋：「在韓國，那個叫做全壘打球，所以有很多投手是不吃的。」王彥程一聽立刻理解：「對投手來說不太好聽，好我休賽季的時候再吃。」而他到了南韓之後，飲食似乎也很對他的味，最喜歡吃紫菜包飯，最愛的台灣食物是麻辣火鍋，尤其是鴨血。

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