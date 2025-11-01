自由電子報
娛樂 電視

Netflix新台劇揭秘台中9拍攝場景！徐鈞浩曝「一中街神秘拉麵店」成最愛

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、李沐、程予希等人主演的Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨在台中舉行感謝分享會，現場公開拍攝時的台中花絮，首度揭開曾敬驊、李沐充滿粉紅泡泡的「散步偷牽手」拍攝畫面。製作人麻怡婷回憶這段過程仍相當美好，直呼每一秒都是值得紀念的珍貴回憶。

石知田（右）、徐鈞浩在台中拍戲，秒變老饕。（如果我不曾見過太陽提供）石知田（右）、徐鈞浩在台中拍戲，秒變老饕。（如果我不曾見過太陽提供）

《如果我不曾見過太陽》在台中取景，包括台中都會公園、東大公園、山腳大排水、梧棲區豆花攤、梧棲區海產店、沙鹿區牛排館、東勢區公車站、東勢區文化街後巷以及大甲區松柏港北提沙灘等場景。製作人麻怡婷很喜歡台中，直呼： 「給所有台灣人的印象就是太陽之都！」

在台中長大的編導簡奇峯認為台中近二十年來變化很多，回到這裡感受有很大的不同：「在台中看陽光、月色、道路都跟其他城市很不一樣，有自己的味道。」

製作人麻怡婷現場致贈《如果我不曾見過太陽》影集「感謝狀」，以及演員簽名版海報給予台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會。（如果我不曾見過太陽提供）製作人麻怡婷現場致贈《如果我不曾見過太陽》影集「感謝狀」，以及演員簽名版海報給予台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會。（如果我不曾見過太陽提供）

 而現場也首播《如果我不曾見過太陽》台中拍攝花絮， 姚淳耀非常融入當地生活，直接坐公車出門，跑去第二市場吃美食，又到柳川及科博館散步，表示「晚上走柳川很舒服」；李沐則是大推科博館的恐龍展區，直呼：「很可愛！」

《如果我不曾見過太陽》在台中取景，演員之一的姚淳耀非常融入當地生活，直接坐公車出門趴趴走。（如果我不曾見過太陽提供）《如果我不曾見過太陽》在台中取景，演員之一的姚淳耀非常融入當地生活，直接坐公車出門趴趴走。（如果我不曾見過太陽提供）

石知田則說：「台中天氣非常好，很開心，因為台中的路都很寬廣，天空很大一片，而且有超多好吃的東西。」更與李沐不約而同提到知名品牌的乳酪蛋糕選購。而徐鈞浩私心最喜歡去的地方是一中街，更鬆口透露巷弄裡的雞白湯拉麵是他最愛的拉麵。《如果我不曾見過太陽》將於11月13日上線。

