外表光鮮背後全是苦 小A辣揭轉變過程 網看哭

網紅「小A辣」於2020年進行性別重置手術，她發文感嘆一路走來真實心聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「小A辣」於2020年進行性別重置手術，後參加選美為台灣爭光。今（14）她在社群平台發文，感嘆：「由男變女的這條路，沒有你想的那麼簡單」，更吐露變性後的真實心聲。

網紅「小A辣」於2020年進行性別重置手術，她發文感嘆一路走來真實心聲。（翻攝自臉書）

外界都覺得現在的小A辣又辣又美，但箇中辛酸只有她自己最明白。她回憶在變性的條路上「外面有聲音，裡面有掙扎」，更進一步指出：身體的痛，只是其中一部分。

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小A辣直言，最難的是要一邊承受他人眼光；一邊說服自己不要放棄。她感性說：「我沒有很厲害，我只是沒有退後」。更指現在外界看到的她，不只是性別的改變，更是拚命活下來的樣子。

小A辣回憶在變性的條路上「外面有聲音，裡面有掙扎」。（小A辣提供）

聽到小A辣的真實心聲，網友紛紛留言為她打氣：「做自己、愛自己很棒，不枉此生」、「你真很漂亮」、「勇敢做自己，至少你已經做了你想做的事」、「願妳永遠不被負評傷害」、「一路看妳越來越美，好為妳感到開心」。

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