自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳淡如搭電梯被喊王彩樺 自嘲：我早已過氣

吳淡如在社群平台發文分享自己搭乘電梯被誤認為王彩樺的趣事。（翻攝自臉書）吳淡如在社群平台發文分享自己搭乘電梯被誤認為王彩樺的趣事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家兼主持人的吳淡如今（24）發文分享趣事，「告訴你一個一定會笑的事情，是昨天發生在我身上的」。吳淡如昨日上吳若權節目為《武則天攻略》宣傳時，竟有一位女士在電梯內目不轉睛看著她，很慎重說出：「妳是王彩樺，對吧？」吳淡如心裡的OS很無奈，「不能承認出版狀況不好，或者我早已過氣」。

吳淡如說一位中年女士在電梯內將她誤認為王彩樺，還補充：「妳就是唱保庇的王彩樺對吧？我聽過妳的歌」。當下絞盡腦汁想要怎麼回答的吳淡如生平第一次被誤認為王彩樺，所以她回答：「我不是王彩樺，她的眼睛比我大多了。我是吳淡如」。對方突然說：「想起來了，妳很久以前曾經寫過一本書」，這句話讓現場氣氛尷尬到最高點，連吳淡如都認為是有史以來最難聊的天。

自稱「台灣濱崎步」的女星王彩樺。（翻攝自臉書）自稱「台灣濱崎步」的女星王彩樺。（翻攝自臉書）

當時電梯內除了中年女士、吳淡如還有時報出版社的行銷主編，行銷主編忍不住接話說：「她（吳淡如）一直在寫書，現在還在出書」。沒想到中年女子竟然接話：「為什麼我覺得妳出書那是很久以前的事情了？」這讓吳淡如心裡大喊：我想承認我是王彩樺，這樣就不必繼續聊天。

沒想到對方還沒打算結束對話，問道：「奇怪，為什麼我不知道妳還有出書」，這時吳淡如心中的OS是「又不能承認出版狀況不好，或者我早已過氣」，只好委婉回答：「一定是您很忙，所以沒時間去書店」。吳若權聽到這個故事之後，笑出眼淚，吳淡如回家想想，覺得這段電梯會面其實也挺精彩的。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中