吳淡如搭電梯被喊王彩樺 自嘲：我早已過氣

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家兼主持人的吳淡如今（24）發文分享趣事，「告訴你一個一定會笑的事情，是昨天發生在我身上的」。吳淡如昨日上吳若權節目為《武則天攻略》宣傳時，竟有一位女士在電梯內目不轉睛看著她，很慎重說出：「妳是王彩樺，對吧？」吳淡如心裡的OS很無奈，「不能承認出版狀況不好，或者我早已過氣」。

吳淡如說一位中年女士在電梯內將她誤認為王彩樺，還補充：「妳就是唱保庇的王彩樺對吧？我聽過妳的歌」。當下絞盡腦汁想要怎麼回答的吳淡如生平第一次被誤認為王彩樺，所以她回答：「我不是王彩樺，她的眼睛比我大多了。我是吳淡如」。對方突然說：「想起來了，妳很久以前曾經寫過一本書」，這句話讓現場氣氛尷尬到最高點，連吳淡如都認為是有史以來最難聊的天。

當時電梯內除了中年女士、吳淡如還有時報出版社的行銷主編，行銷主編忍不住接話說：「她（吳淡如）一直在寫書，現在還在出書」。沒想到中年女子竟然接話：「為什麼我覺得妳出書那是很久以前的事情了？」這讓吳淡如心裡大喊：我想承認我是王彩樺，這樣就不必繼續聊天。

沒想到對方還沒打算結束對話，問道：「奇怪，為什麼我不知道妳還有出書」，這時吳淡如心中的OS是「又不能承認出版狀況不好，或者我早已過氣」，只好委婉回答：「一定是您很忙，所以沒時間去書店」。吳若權聽到這個故事之後，笑出眼淚，吳淡如回家想想，覺得這段電梯會面其實也挺精彩的。

